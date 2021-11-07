AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki hizmetleri, ilçe belediyelerinin karşılamaya çalıştığını belirterek, Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu olduğunu bildirdi.

Şahin, sosyal medyadan yayımladığı video mesajında, Ankara'nın pek çok ilçesinde su sorunu yaşandığını, Gölbaşı'nda 6 aydır günde sadece 1 saat su verilen yerler olduğunu belirtti.

Kuru peyzaj uygulamasının parkları, bahçeleri, refüjleri kuruttuğunu ifade eden Şahin, "Ankara'mız CHP'li Mansur Yavaş'ın elinde büyükşehir belediyeciliği açısından çok talihsiz bir dönem yaşıyor. Mansur Yavaş'tan sonra ilçeler hizmete hasret kaldı. Büyükşehir'in sorumluluğundaki hizmetleri ilçe belediyelerimiz karşılamaya çalışıyor. Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var." değerlendirmesinde bulundu.

Söğütözü'ndeki AK Parti Genel Merkezi'nden TBMM'ye 1 saatte gittiğini belirten Şahin, "(Yeni yol açmak trafiği tıkar) diyen bir belediye başkanının trafik sorununu çözmesi mümkün değil zaten. Yol yok, asfalt yok, mevcutların bakımı yok." ifadelerini kullandı.

Havaalanıyla Ankara'ya gelen herkesin ve Kuzey Ankara'nın kullandığı Protokol yolunda geçen haftalarda bir aracın üstüne tünel girişindeki beton düştüğünü anımsatan Şahin, yaklaşık 1,5 ay önce bir vatandaşın Büyükşehir Belediyesi'ne konuyla ilgili uyarıda bulunduğunu, "göz göre göre yaşanan bu durumun kaza değil Ankara'ya ve Ankaralıya kast etmek" olduğunu kaydetti. İ

İhale yasası ihlal edilerek yapılan asfaltlarla belediyenin 87 milyon lira zarara uğratıldığının Sayıştay raporlarında yer aldığını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş 150 liralık kitre bebeklere 11 bin 500 lira ödedi. Bunu soran gazetecileri de gözü dönmüş bir güruha darp ettirdi. CHP'li Mansur Yavaş, Ankara'ya değil kendisine yatırım yapıyor. Ankara'nın parasını kendi reklamı için çarçur ediyor. Ama ürün kötü olunca reklam işe yaramıyor. Her geçen gün gerçek yüzü daha net bir şekilde ortaya çıkıyor."

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