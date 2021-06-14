AK Parti Genel Merkezi'nden Aziziye çıkarması

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Aziziye Belediyesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Aziziye Belediyesi'ni ziyaret etti. Aynı zamanda Bölge Koordinatörü olan Kocaeli Milletvekili Yaman ve beraberindeki heyeti konuk eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye çalışmalarına yönelik geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

Ziyarette, AK Parti Erzurum İl Başkanvekili Akif Hoş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat ve AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun'un yanı sıra Aziziye Belediyesi'nin Meclis Üyeleri de hazır bulundu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Taşıdığımız hizmet aşkıyla insanımızın rutin belediyecilik hizmetlerine duyduğu ihtiyacı gidermenin yanında, şirin ilçemiz Aziziye'nin modern yatırımlarla cazibe kazanması için de büyük bir emek ve çaba harcıyoruz" sözleriyle başladığı sunumda, Aziziye Belediyesi'nce verilen hizmetler ve yapılan yatırımları anlattı.

Aziziye'de Yatırım Seferberliği

AK Parti'nin yerel yönetimlere kazandırdığı asıl hüviyet ve hizmet seferberliği kapsamında Aziziyeye yeni eserler ve yatırımlar kazandırdıklarını kaydeden Başkan Orhan, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Güneş Enerji Santrali, Engelsiz Yaşam Merkezi-Milet Kıraathanesi ve Kapalı Pazar Yeri, Termal Aquaqark, Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı gibi yatırımları tamamlanma aşamasına getirdiklerinin altını çizdi. Aziziye Belediyesi'nin Termal Seracılıktan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, Biokütlesel atıkların enerjiye dönüştürülmesinden yeni sondaj çalışmalarına varıncaya kadar birçok alanda da yeni projelere start verdiğini anlatan Başkan Orhan, söz konusu atılımlar sayesinde Aziziye ve yanı sıra Erzurum'a da cazibe kazandırmış olacaklarını ifade etti.

72 Mahalleden 69'u Köy/Mahale

Sunumunda, Erzurum'un en geniş yüzölçümüne sahip olan Aziziye ilçesinin Dadaşkent ve Ilıca adı altında iki ayrı bölgeden oluştuğuna vurgu yapan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, ilçedeki toplam mahalle sayısının 72, bunların sadece 69'unun ise mahalle statüsü kazanan köylerden müteşekkil olduğunun altını çizdi. Söz konusu mahallelerdeki ulaşım ağları için bugüne kadar 1 milyon metrekare kilitli parke taş döşendiği bilgisini veren Başkan Orhan, "Aziziye ilçemizin üzerinde bulunduğu coğrafya ve geniş yüzölçümü belediyemiz için her ne kadar dezavantaj teşkil etse de, biz en uzak mahallemizdeki insanımıza dahi hizmet ulaştırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Konaklardan çoban evlerimize, çocuk oyun gruplarımızdan camilerimize, sulama kanallarından tarım ve hayvancılık yatırımlarına varıncaya kadar birçok alanda ilçemiz ve mahallelerimiz için hizmet ürettik, üretmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

Salgınla Mücadele ve Sosyal Belediyecilik

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, sunumunda salgınla mücadele döneminde yürütülen çalışmalara ve sosyal belediyecilik yaklaşımına da dikkat çekti. Belediye bünyesinde kurulan ve pandemi sebebiyle 7/24 üretim yapan Dezenfektan Üretim Atölyesi sayesinde vatandaşın ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılandığını anlatan Başkan Orhan, buna ilaveten hem Ramazan ayı ve hem de pandemi döneminde esnaf ve vatandaşlara 1 milyon lirayı aşkın tutarda ayni ve nakdi yardımda bulunulduğunu dile getirdi.

Sunumu büyük bir dikkatle takip eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür etti. Karşısında Aziziye sakinleri için seferber olmuş bir belediye gördüğünü ifade eden Yaman, "Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım; bir belediye başkanı bir şehrin kaderini tayin eder. Bu manada Erzurum'da benim gördüğüm belediye başkanlarımızın hizmet aşkı ve şevki olmuştur" ifadelerini kullandı.

"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın"

Erzurum'da gerek teşkilatlar ve gerekse belediyeler arasındaki uyumun dikkat çekici olduğunu vurgulayan Cemil Yaman, "Erzurum köklü geçmişi bulunan bir şehir. Bu manada şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Erzurum'da muazzam bir uyum var. İşte bu uyum insanımıza hizmet olarak yansıyor. Şehirlerimizi bizler yaşanabilir hale getirirsek; insanımız işte o zaman huzurlu olur, mutluluk duyar. Çünkü bizim anlayışımızın temelinde 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' felsefesi var" diye konuştu.

Öte yandan konuşmasında Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığına vurgu yapan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, "Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Eroğan, gönül coğrafyamızın tem umudu. Bizim milletimizin köle olmasını isteyenler, Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar. Bu yüzden saflarımızı sıkı tutmak zorunda ve kenetlenmek durumundayız. Tarih sahnesinde ancak bu şekilde var olabiliriz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman ve beraberindeki heyetin ziyareti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı