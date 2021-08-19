AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Söğütlü'ye ziyaret
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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Söğütlü'ye ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Söğütlü'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Söğütlü İlçe Teşkilatını ziyaret eden Zenbilci, burada İlçe Başkanı Selçuk Kurt'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret eden Zenbilci, çalışma ve projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zenbilci, burada yaptığı konuşmada, ziyaretlerde AK Parti belediyeciliğinin uygulamaları hakkında istişare ettiklerini belirterek, "AK Parti'ye yakışır, hemşehrilerimizin daha çok gönüllerini kazanmak için hem gönül belediyeciliği hem de hizmet belediyeciliği noktasında karışlıklı bir istişare toplantısını yaptık. Belediye Başkanımız Koray Oktay Özten'i ziyaret ettik ve kendisine de başarılar diliyoruz, hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Söğütlü'ye ziyaret
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Söğütlü'ye ziyaret
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Söğütlü'ye ziyaret
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Söğütlü'ye ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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