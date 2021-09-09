AK Parti Kadın Kolları Kızılcahamam'da kampa giriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Kadın Kolları Kızılcahamam'da kampa giriyor

AK Parti Kadın Kolları Kızılcahamam'da kampa giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim ve istişare kampı 10-11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim ve istişare kampı 10-11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığından üç gün sürecek istişare ve eğitim kampı 10 Eylül'de Kızılcıhamam'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferans ile katılımcılara hitap edeceği kampa, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri ile 81 İl Kadın Kolları Başkanları katılacak. Kamp, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Kamp programında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı, Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcıları; Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İnsan Hakları Başkanı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Sosyal Politikalar Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ve AK Parti Genel Başkan Vekili, 65. Hükümet Başbakanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım konuşmacı olarak katılacak.

İstişare ve eğitim kampı, Kadın Kolları Başkanlığının 2023 yol haritası doğrultusunda temellendirdiği teşkilat çalışmaları, yurt çapında yürütülen ve yeni başlayacak olan projeler çerçevesinde yapılacak. Ayrıca çalıştay da düzenlenecek olan kampta, katılımcılara alanında uzmanlar tarafından, hitabet, aile içi iletişim, sosyal medya kullanımı, seçmenle etkili iletişim ve benzeri konularda eğitimler verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haberler.com'a konuştu: Anketlerde açık ara birinciyiz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haberler.com'a konuştu: Anketlerde açık ara birinciyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Kadın Kolları Kızılcahamam'da kampa giriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 23:12:13. #1.15#

title