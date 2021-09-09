AK Parti Kadın Kolları Kızılcahamam'da kampa giriyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim ve istişare kampı 10-11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim ve istişare kampı 10-11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığından üç gün sürecek istişare ve eğitim kampı 10 Eylül'de Kızılcıhamam'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferans ile katılımcılara hitap edeceği kampa, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri ile 81 İl Kadın Kolları Başkanları katılacak. Kamp, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Kamp programında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı, Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcıları; Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İnsan Hakları Başkanı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Sosyal Politikalar Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ve AK Parti Genel Başkan Vekili, 65. Hükümet Başbakanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım konuşmacı olarak katılacak.

İstişare ve eğitim kampı, Kadın Kolları Başkanlığının 2023 yol haritası doğrultusunda temellendirdiği teşkilat çalışmaları, yurt çapında yürütülen ve yeni başlayacak olan projeler çerçevesinde yapılacak. Ayrıca çalıştay da düzenlenecek olan kampta, katılımcılara alanında uzmanlar tarafından, hitabet, aile içi iletişim, sosyal medya kullanımı, seçmenle etkili iletişim ve benzeri konularda eğitimler verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı