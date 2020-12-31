AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam'dan CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Hadsizliğe bakın hala kafaların içi yerine dışıyla uğraşıyor. Başı kapalı hakimin adaletine güvenmiyormuş! Millet bunlara bir fırsat verse 21. yüzyıl filan demeyip her türlü ayrımcılık, ilkellik ve aşağılık baskıcı yaklaşımlar kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çam, Twitter'dan CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Sağlar'a tepki gösteren Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin tüm yasakları bitirmesiyle taptaze acılarını kalplerine gömdüklerini, yaşananlara rağmen her türlü ayrımcılığın dönemini kapattıklarını belirtti.

"Hala kafaların içi yerine dışıyla uğraşıyor"

"Başörtüsü edebiyatıyla sahte gözyaşları dökenlerin" ise millet için değil sadece kendi ikballeri için kılık, kıyafet ve ayrımcılıklarla uğraşanlara "utanmadan vagon oldukları" değerlendirmesinde bulunan Çam, mesajında şunları kaydetti:

"Yıllarca din düşmanlıklarını, çağdaşlık iddiasıyla sakladılar. Dinini yaşamak isteyenlere asla saygı duymadılar. Allah demeyi yasaklattıkları günlerin özlemiyle 'Tanrı Uludur' diyerek, ülke iktidarına sahip olamasalar da ilk fırsatta İBB'de gerçek yüzlerini ortaya koydular. Hadsizliğe bakın. Hala kafaların içi yerine dışıyla uğraşıyor. Başı kapalı hakimin adaletine güvenmiyormuş! Millet bunlara bir fırsat verse 21. yüzyıl filan demeyip her türlü ayrımcılık, ilkellik ve aşağılık baskıcı yaklaşımlar kaldığı yerden devam edecek. Ayasofya için 'Niye cami yaptınız? Sultan Ahmet bile müze olsun' derler. 14 asırlık vahye dayalı dini kurallara Türkçeleştirmek adına her vesileyle faşizanca müdahale ederler. CHP'li olmayan öğretmenleri kınarlar. 'Başı kapalı doktora gitmeyiz, hakimini dinlemeyiz' derler. Kısacası bu Kovid-19 belası bile mutasyona uğrar veya aşısı bulunur derdi biter ama şu CHP'nin zihniyeti asla değişmez, evrime uğramaz, tekamül etmez. Giderek de HDP çizgisine doğru gittiği için daha da kötüye gider (Mutant olur). Fiks: yüzde 25 + Kaybedenlerle (Loosers) devam ederler."

Çam, mesajının sonunda 30 yıl önce, "çağdaş olmayan kıyafetle sınava girmekten" dolayı geçirdiği soruşturma belgesini paylaşarak, "En gelişmiş ülkeler arasına Türkiye'yi taşımış bir AK Parti klasmanına CHP asla ulaşamaz. Milletimiz bunu çok iyi gördü." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak