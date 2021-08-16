AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım sel bölgesi Ayancık'ta incelemelerde bulundu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım sel bölgesi Ayancık'ta incelemelerde bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım sel bölgesi Ayancık'ta incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sel bölgesiyle ilgili, "Şu anda bütün çalışmalar planlandığı gibi gidiyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sel bölgesiyle ilgili, "Şu anda bütün çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. İnşallah kısa zamanda her şey normale dönmüş olacak." dedi.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulunan Yıldırım, selden zarar gören mahalleler ile küçük sanayi sitesinde inceleme yaptı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tek yürek afetzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Acıların ortak olduğunu ve paylaşmaya geldiklerini vurgulayan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren afetle ilgili tüm arkadaşları seferber etti. Cuma günü de kendisi afet bölgesine geldi. Şu anda bütün çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. İnşallah kısa zamanda her şey normale dönmüş olacak." diye konuştu.

Yıldırım, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bir süre, incelemeleri sırasında Yıldırım'a katıldı.

Binali Yıldırım'a incelemelerinde Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililer eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım sel bölgesi Ayancık'ta incelemelerde bulundu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım sel bölgesi Ayancık'ta incelemelerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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