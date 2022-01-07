AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Kurtulmuş, kentteki temasları kapsamında Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Abdullah Erin ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Kurtulmuş, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesinin Kitap Otağı'nda partisinin gençlik kolları üyeleriyle de basına kapalı bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

Muhalefet farklı, iktidar farklı söylüyor! AK Parti'den CHP için anketlerde verilen oy oranına itiraz var

Muhalefet farklı, iktidar farklı söylüyor! AK Parti'den CHP için anketlerde verilen oy oranına itiraz var

 Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

Özkiraz, 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını paylaştı: AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş yaşanıyor

 Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız

Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk mesaj: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title