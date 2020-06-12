AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Vali Nayir'e ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.
12.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:09
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.
Beraberinde AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile Valilik makamına gelen Yavuz, çalışmalarından ötürü Nayir'e teşekkür etti, yeni görevinde başarılar diledi.
Vali Nayir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA