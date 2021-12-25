AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

KONYA (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve güçlü ekonomisi sayesinde hiçbir vatandaşı aç ve açıkta bırakmadığını söyledi.

Usta, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle güçlü sağlık altyapısına sahip olmayan ülkelerin daha büyük zorluk yaşadığını belirten Usta, "Özellikle salgın döneminde hastanelerde yaşanan bütün sıkıntılara ve zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, güçlü ekonomisi sayesinde hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmadık. Hiçbir vatandaşımızı tedavisiz ve hizmetsiz bırakmadık. Dünyanın her tarafında insanların ufak bir gıda yardımını almak için sıralara dizildiği tabloları görüyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinden bahsetmiyorum; Fransa'dan bahsediyorum, Almanya'dan bahsediyorum. İnsanlar kuyruklarda, belediyelerin önlerinde yardım almak için bekliyorlar. Hastanelerden hizmet alabilmek için, aşı olabilmek için bekliyorlar. Türkiye ise elhamdülillah, 20 yıllık iktidarlığımızda yaptığımız yatırımların neticesinde tek bir vatandaşımızı dahi dışarıda bırakmadık, aşı kampanyalarımızı başarıyla yürüttük ve en önemlisi de yerli aşımız olan TURKOVAC'ı da tamamlayarak önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşlarımızın aşılanması için hizmete sunuyoruz. Bunlar tamamıyla yeni Türkiye'nin başarıları." diye konuştu.

Usta, bu başarının AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyen teşkilat mensuplarının başarısı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bütün dünyanın gözü üzerimizde. Bunu hepimiz biliyoruz. Sadece Türkiye değil Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi özellikle takip ediyorlar. Zannetmeyin ki biz burada bu toplantıyı yaparken bunları izleyenler sadece Konya'mız, Türkiye'miz. İnanın attığımız her adım ilgiyle izleniyor, takip ediliyor. Farkındaysanız muhalefet de bizi taklit ederek yaptığımız şeyleri yapmaya çalışıyor. Siyaseti yeni öğreniyorlar, daha emekliyorlar. Bu milletin gönlüne girmeden ne yaparsanız yapın başarılı olamazsınız."

Muhalefetin, milletin gönlüne girmeden başarılı olunamayacağını öğrenemediğini söyleyen Usta, "Gönüle girmenin yolu da hizmet etmekten geçiyor. Hizmet etmeden, sadece algı çalışmalarıyla bu milletin gönlüne giremezsiniz. Hakikat her zaman ortaya çıkar ve her zaman hakikat kazanır." dedi.

AK Parti'nin aldığı dualarla güçlü kaldığını belirten Usta, "Bu duaları almaya, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. CHP'nin belediyelerini izliyoruz. Hiçbir hizmet yapmadılar, sıfır hizmet ama sadece algı için, reklam kampanyaları için yaptıkları harcamalar inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Sorduğumuzda da paramız yok ne yapabiliriz AK Parti engel oluyor, hükümet engel oluyor onun için hizmet yapamıyoruz diyorlar. Külliyen yalan söylüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Usta, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıda, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek ve Selman Özboyacı da birer konuşma yaptı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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