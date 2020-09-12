AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Yedi düvel Erdoğan ile mücadele ediyor"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Yedi düvel Erdoğan ile mücadele ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Eğer 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı, Türkiye her şeyini kaybetmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:
12.09.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:14

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Eğer 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı, Türkiye her şeyini kaybetmişti. Eski CIA Başkanı diyor ki, bir ülkenin devlet başkanının iyi ya da kötü olmasıyla ilgilenmeyiz. Bizim adamımız olup olmamasıyla ilgileniriz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan milletin adamı olduğu için 7 düvel Recep Tayyip Erdoğan'la mücadele ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından yapılan Şehit Cengiz Engizek Bilgi ve Kültür Evi ve Yüzme Havuzu açılışında konuştu. 12 Eylül darbe girişiminin yıldönümü olduğunu söyleyen Ünal, "12 Eylül belli bir yaş grubu için kabus demektir, 12 Eylül belli bir yaş grubu için işkence demektir. 12 Eylül belli bir yaş grubu için korku demektir, sistematik bir işkence demektir. 12 Eylül Türkiye için 1980'lerin, 1990'ların 20 yılın kaybı demektir. Millet iradesinin katledilmesi demektir. Milletin seçtiği ve sözde, karar da milletindir dediği TBMM'nin duvarında 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazdığı bu hakikatin hilafına maalesef milletin hakkını yine milletin adı kullanılarak alındığı gündür. 12 Eylül darbesi bize 20 yıl kaybettirdi. 12 Eylül'ün şartlarını olgunlaştıranlar 12 Eylül'ü anlatırken, şartların olgunlaşmasını beklemişlerdi. Eğer 15 Temmuz'da başarıya ulaşsaydı, Türkiye her şeyini kaybetmişti. Eski CIA Başkanı diyor ki, bir ülkenin devlet başkanının iyi ya da kötü olmasıyla ilgilenmeyiz. Bizim adamımız olup olmamasıyla ilgileniriz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan milletin adamı olduğu için 7 düvel Recep Tayyip Erdoğan'la mücadele ediyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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