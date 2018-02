AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, "100 yıl önce 2'inci Abdülhamid Han ne yaptıysa bugünde Recep Tayyip Erdoğan aynısını yaptı"

"2019 seçiminin şifresi daha çok samimiyet, gayret, tevazu ve birlikteliktir"

ELAZIĞ - 2'inci Abdülhamid Han'ın 100 yıl önce yaptıklarını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Geçmişte 2'inci Abdülhamid Han'ı tahtan indirmek için çalışan işgalci güçlerin bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baştan indirmek istediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı.

2'inci Abdülhamid Han'ın padişahlık döneminde işgalcilere bir karış toprak vermemek için her zaman direndiğini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun "2'inci Abdülhamid Han İstanbul'dan Bağdat'a demir yolu, hastaneler yaptı ve yaptıkları saymakla bitmez. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her ile üniversite, baraj, şehir hastaneleri yaptı ve saymakla bitmez. 100 yıl önce 2'inci Abdülhamid Han ne yaptıysa bugünde Recep Tayyip Erdoğan aynısını yaptı. Dün ne kadar içten dıştan işgalci güç varsa 2'inci Abdülhamid Han'ı tahtan indirmek için çalıştı. Dün kim 2'inci Abdülhamid Han'ı baştan indirmek istiyorsa bugünde onların devamı Recep Tayyip Erdoğan'ı baştan indirmek istiyor" dedi.

2019 seçimlerinin yaklaştığını dile getiren Sorgun, "Seçimin ve senedin vadesi çok çabuk gelir. Gece gündüz demeden il teşkilatımızla, genel merkezimizle, milletvekillerimizle, belediyelerimizle çalışmalıyız. Hz. Mevlana, 'Bir mum kendi ışığından yanındaki mumu tutuşturmakla hiçbir şey kaybetmez' diyor. Her birimiz birer mum olarak başka arkadaşımıza dava, memleket ateşini tutturacağız. 2019 seçiminin bana göre şifresi daha çok samimiyet, gayret, tevazu ve birlikteliktir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un yanısıra, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.