AK Parti'li Şen: Bilimsel verilerle siyasete yön vereceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, siyasete bilimsel bir vizyon getireceklerini belirterek, "AK Parti yeni bir döneme girdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, siyasete bilimsel bir vizyon getireceklerini belirterek, "AK Parti yeni bir döneme girdi. Yeni dönemin yeni bir hikayesi olacak. Lafla değil, verilerle siyaset üreteceğiz. Bilimsel verilerle siyasete yön vereceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programına katıldı. Siyasete bilimsel bir vizyon getireceklerini ifade eden Şen, "AK Parti yeni bir döneme girdi. Yeni dönemin yeni bir hikayesi olacak. Bu hikaye daha fazla hukuk, daha fazla demokrasi ve daha fazla refahla taçlanacak. Biz veri temelli stratejiler ve yine veri temelli politikalar oluşturmak için buradayız. Lafla değil verilerle siyaset üreteceğiz. Bilimsel verilerle siyasete yön vereceğiz. Birileri darbe simsarlarıyla iş tutma peşindeyken, sadece milletinin emrini dinleyen AK Parti, 2023 ve 2024 seçimlerine bu yaklaşımla hazırlanmaya başladı" diye konuştu.Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise Anadolu medyasına verdiği destek için Şen'e teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı