AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, İzmir'de depremzedeleri ziyaret etti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, İzmir'de depremzedeleri ziyaret etti

06.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve milletvekilleri, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve milletvekilleri, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaya ve beraberindeki AK Partili 9 kadın milletvekili, Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde depremde vefat eden Serhat Er'in (33) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kaya ve beraberindekiler, Ege Üniversitesi Hastanesinde depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Elif ile 91 saat sonra kurtarılan Ayda'yı ziyaret etti, aileleriyle görüştü.

Kaya, aynı hastanede tedavisi devam eden ve depremde eşini kaybeden eşi Ahmet Çitim'e de taziyede bulundu, sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırları gezen Kaya, burada depremzedelerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Bu sırada çadırda konaklayan 76 yaşındaki Arzu Özdel, Kaya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini belirterek, "Ona çok selamımı söyleyin." dedi.

Kaya ise bu isteğinin yerine getirilmesi için girişimde bulunacağını aktardı.

Yardım stantlarını da gezen Kaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

Kaya, Çiğli'de depremde yaşamını yitiren Kader Aksöğüt'ün evine de giderek eşi Şener Aksöğüt'e başsağlığı diledi.

Kaya'ya programlarında milletvekilleri Fatma Aksal, Emine Nur Günay, Yelda Erol Gökcan, Semra Kaplan Kıvırcık, Rümeysa Kadak, Emine Zeybek, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir ve Cemal Bekle ile 26. dönem milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, İzmir'de depremzedeleri ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, İzmir'de depremzedeleri ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, İzmir'de depremzedeleri ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, İzmir'de depremzedeleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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