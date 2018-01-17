AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan Uşak'ta STK üyeleri ile bir araya geldi

UŞAK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan Uşak'taki STK üyeleriyle bir araya geldi.

Karacan'ın Uşak'taki Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşma programına İl Başkanı Mehmet Çakın, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar ve partililer eşlik etti.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Mehmet Çakın, toplantı sonrası ortaya çıkacak fikir ve görüşlerin Cumartesi günü 6. Olağan İl Kongresi'nde Uşak'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceklerinin bilgisini verdi.

Çakın, STK'larla yapacakları değerlendirmelerle Uşak'ın 2023, 2053 ve 2071 vizyonları için çok önemli fikirlerin ortaya çıkacağını kaydetti.

Öte yandan STK'larla Uşak adına yapılan değerlendirmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz etme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise, Eskişehir'de eğitim amaçlı kalkan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 askerin şehit olmasından dolayı Uşak'a buruk geldiklerini dile getirerek, Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Uşak'a STK'ların sıkıntı ve sorunlarını dinlemeye geldiklerini ifade eden Karacan sözlerine şöyle devam etti;"Biz bugün buraya sizleri dinlemeye geldik. Sizlerle hasbihal etmeye geldik. Uşak'ımızın vekilleri var İl Başkanı var bizleri temsil eden yöneticilerimiz var ama birinci ağızdan Genel Başkanımızın yardımcısı olan bir kardeşiniz bir arkadaşınız olarak sizlerden bilgileri alıp bundan sonraki süreçle ilgili Uşak'la ilgili neler yapılabilir. Uşak ile ilgili düşünceleriniz nelerdir. Yazmak istediğinizi yazın. Söylemek istediğinizi de ifade edin ve bunlarla ilgili çalışmalar yapalım. Biz aynı zamanda hem ilimizin vekili hem de Türkiye'nin vekiliyiz. Bu yüzden Uşak'ın da bir vekili olarak ne yapılması lazım kafamızda iki üç madde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmek üzere eksiklerimiz olabilir yanlışlarımızda olabilir gayet normal insanoğluyuz bize de hatırlanmanız gerek bir şey varsa onu da 2019' a giden süreçte bize hatırlatırsanız biz seviniriz" dedi.