AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de partililere seslendi Açıklaması

MARDİN (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gelecek yıl gerçekleşmesi beklenen seçimlere değinerek, "Biz, bu medeniyetin değerleri ile siyaset yapıyoruz. Önümüzde 2023 var. Bu medeniyet, insan merkezli bir siyaset anlayışını öngörüyor ya işte biz de tam bu heyecanla bakıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki teşkilat üyeleri ile Mardin'e gelen Kandemir, AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Burada AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile İl Başkanı Faruk Kılıç tarafından karşılanan Kandemir, partililere seslenerek, Mardin'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Mardin'in, bu kadim coğrafyanın, medeniyetlere beşiklik ettiğine dikkati çeken Kandemir, bu kentte siyaset yapmanın ne kadar değerli olduğunu bildiğini aktardı.

Kandemir, Mardin'deki parti teşkilatlarına teşekkür ederek, "İnanıyorum ki 2023'te Mardin AK Parti'yi bir başka bağrına basacak. Biz, bu medeniyetin değerleri ile siyaset yapıyoruz." diye konuştu.

"Bu coğrafya yeryüzündeki bütün insanlara sofrasını açar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak, Senegal'e hareket ettiğini anımsatan Kandemir, yarın da Gine Bissau'ya geçeceğini kaydetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ülkeye, 1 milyon 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderileceğini belirten Kandemir, "Sadece kendi hemşehrilerimize, kendi memleketimize, insanımıza değil, Afrika'ya da inşallah deva olacağız. Onun gayreti içerisindeyiz. Bu coğrafya sadece burada nefes alanlara değil, yeryüzündeki bütün insanlara sofrasını açar. Onları buyur eder, başında taşır." ifadesini kullandı.

"Birileri acaba bu memleketin kardeşliklerine, huzuruna nifak sokar mıyız' dediler ve diyorlar. Ama şu birlik, beraberlik bu memleketi başka yere taşıdı" değerlendirmesinde bulunan Kandemir, Mardin'e güvendiklerini ve inandıklarını dile getirdi.

2023 seçimleri

Bu topraklardaki medeniyetin değerleri ile siyaset yaptıklarını vurgulayan Kandemir, "Önümüzde 2023 var. İşte görüyorsunuz. Hiç birbirine benzemeyenler aynı sofranın etrafında bir araya gelebildiler. Ne vadediyorlar? Aşımız mı büyüyecek, kardeşliğimiz mi perçinlenecek, dertleri bu mu? Onları milletimizin insafına bırakıyoruz. Bizim derdimiz, heyecanımız, sevdamız var. Bu medeniyet, insan merkezli bir siyaset anlayışını öngörüyor ya işte biz de tam bu heyecanla bakıyoruz. Hep birlikte el ele, gönül gönüle vereceğiz. Mardin'de her hanenin, her gönlün konuğu olacağız." sözlerini sarf etti.

Erkan Kandemir, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partinin il ve ilçe yöneticileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.