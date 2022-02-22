AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Manisa'da temaslarda bulundu

MANİSA (İHA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, hafta sonu Manisa'da il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Manisa'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, hafta sonu il koordinatörleri ile beraber toplantılar gerçekleştirdi. Kandemir'e Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Ege Bölge Koordinatörü Murat Baybatur, MKYK Üyeleri Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal, 25-26. dönem Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, 26. dönem Uşak Milletvekili Alim Tunç ve Uşak Teşkilat İl Koordinatörü Berk Mersinli eşlik etti. İstişare ve değerlendirme toplantısında, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatlarını daha yakından tanıma fırsatı bulan Kandemir, toplantıda, 2023 öncesi yapılacak olan saha çalışmaları ve genel planları değerlendirdi. İstişare toplantısı sonrası il başkanlığını da ziyaret eden Kandemir, burada ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Güzel bir istişare toplantısı olduğunu ve Manisa'nın seçime hazır olduğunu belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Genel başkan yardımcımız, teşkilat başkanımız ve İstanbul Milletvekilimiz Erkan Kandemir, ilimize teşrif ederek bizleri onurlandırdı. Üç kademe ilçe başkanlarımız ve üç kademe il yönetim kurulu üyelerimizin katılımlarıyla verimli istişarelerde bulunduk. Teşkilat çalışmalarımızı ve 2023 hedeflerimiz yolundaki eylem planımızı değerlendirdik. Başkanımız sağ olsunlar, bizlere güç verdiler. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MANİSA