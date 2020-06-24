AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, Esenyur'ta incelemelerde bulundu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, Esenyur'ta incelemelerde bulundu

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, Esenyur'ta incelemelerde bulundu "Vatandaşlarımıza sosyal desteklerimiz, yardımlarımız bugün itibari ile başlamış olacak" " Devletimiz yaraları sarmak için seferber olmuş durumda" Selin vurduğu Esenyurt'ta gelen AK Parti Genel Başkan...

24.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:34

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, Esenyur'ta incelemelerde bulundu

"Vatandaşlarımıza sosyal desteklerimiz, yardımlarımız bugün itibari ile başlamış olacak"

" Devletimiz yaraları sarmak için seferber olmuş durumda"

İSTANBUL - Selin vurduğu Esenyurt'ta gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gereken tüm hasar tespit çalışmaları, yaraların sarılması ilk andan itibaren başladı. vatandaşlarımıza sosyal desteklerimiz sosyal yardımlarımız bugün itibari ile başlamış olacak. Devletimiz yaraları sarmak için seferber olmuş durumda" dedi.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde aşırı yağışla birlikte meydana gelen sel baskınında birçok ev ve iş yerini su bastı. Evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlar büyük zarara uğradı. Bugün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya sel felaketinin yaşandığı yere gelerek ekiplerden bilgi alıp incelemelerde bulundu.

"Devletimiz yaraları sarmak için seferber olmuş durumda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya," İstanbul'lumuz büyük bir doğal afetle karşı karşıya kaldı. Suriyeli olduğu söylenen bir misafirimiz hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte intikal etti. Gereken tüm hasar tespit çalışmaları, yaraların sarılması ilk andan itibaren başladı. Bugün buradaki hasar çalışmaları titizlikle sürdürülecek ve vatandaşlarımıza sosyal desteklerimiz sosyal yardımlarımız bugün itibari ile başlamış olacak. Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı yardımcımız, İç işleri bakanımız aile ve çalışma bakanımız olmak üzere ilgili bütün bakanlıklarımız burada koordinasyon halinde milletimizin yanında. Devletimiz yaraları sarmak için seferber olmuş durumda" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, Esenyur'ta incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

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