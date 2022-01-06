AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: Bizim başlattığımız yatırımları lütfen mıcırla, betonla doldurmayın - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: Bizim başlattığımız yatırımları lütfen mıcırla, betonla doldurmayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: Bizim başlattığımız yatırımları lütfen mıcırla, betonla doldurmayın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, "Bizim başlattığımız yatırımları lütfen getirip mıcırla, betonla doldurmayın.

İSTANBUL (DHA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, "Bizim başlattığımız yatırımları lütfen getirip mıcırla, betonla doldurmayın. Metroyu niye dolduruyorsunuz? Başlayan yatırımı niye durduruyorsunuz?" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Kurum'un yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur da katıldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, törende bir konuşma yaparak, "Biz 84 milyona hitap ediyoruz. Ama bizim başlattığımız yatırımları lütfen getirip mıcırla, betonla doldurmayın. İşte bugün Sancaktepe'de, sabahtan beri belediye başkanımız televizyondan televizyona gidip derdini anlatmaya çalışıyor. Metroyu niye dolduruyorsunuz? Başlayan yatırımı niye durduruyorsunuz? Bu millete faydalı olacağımıza niye zulmediyoruz? Ekonomik sıkıntılarımız var, inanın Türkiye'deki temel göstergelerin tamamı çok güzel bir durumda. Temel göstergelerin hepsi dikkatle takip edilen ve dünyada en iyi durumda olan göstergeler bakmayın spekülatif birtakım ataklara. Bunları da aşacağız" dedi.


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