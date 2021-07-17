AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti 2023'te de hedefine ulaşacaktır"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti 2023'te de hedefine ulaşacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'Girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti 2023'te de hedefine ulaşacaktır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti, 2023'te de hedefine ulaşacaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti, 2023'te de hedefine ulaşacaktır. Teşkilat mensuplarımız, özellikle muhalefet ile muhalif basının yalan ve iftiralarına kulak tıkayarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürmelidir. Biz bu yalanlara karşı elbette susacak değiliz, gerek ulusal basında, gerekse sosyal medyada hakikati haykırmaya devam edeceğiz "dedi.

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde görev yapan ana kademe, gençlik ile kadın kolları tanıtım ve medya başkanlarına yönelik sosyal medya ve iletişim eğitimi verildi. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen eğitim programına Ankara, Konya, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kırşehir, Karaman, Yozgat, Aksaray ve Çankırı il teşkilatındaki tanıtım ve medya başkanları katıldı. Programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ağustos ayında 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan AK Parti'nin her daim genç ve yenilikçi bir parti olduğuna vurgu yaptı. İç Anadolu Bölgesi'ndeki tanıtım ve medya başkanlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Dağ, "Girdiği her seçimde başarıyla çıkan AK Parti, 2023'te de hedefine ulaşacaktır. Teşkilat mensuplarımız, özellikle muhalefet ile muhalif basının yalan ve iftiralarına kulak tıkayarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürmelidir. Biz bu yalanlara karşı elbette susacak değiliz, gerek ulusal basında, gerekse sosyal medyada hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Bu eğitim çalışmalarının ana temelinde de bu yatıyor. Sosyal medyada hem icraatlarımızı, çalışmalarımızı anlatacağız, hem de muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız" dedi.

Sosyal medya ve iletişim eğitimini diğer bölgelerdeki tanıtım ve medya başkanlarına da vermeyi planladıklarını aktaran Dağ'ın ardından söz alan bazı gazeteciler, katılımcılarla mesleki tecrübelerini paylaştı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar da, sosyal medyanın etkin kullanımı, bu mecradaki etiğin önemi, fotoğraf ile video seçimi, siyasal iletişim ve basınla ilişkiler gibi konularda katılımcıların da aktif rol aldığı bir sunum gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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