AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, AK Parti Düzce İl Başkanlığını Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Partimiz kurulduğu günden bu yana sadece belediye başkanı değil, milletvekillerinin durumunu da millete soruyor. Hem parti içi hem de vatandaşlarımızın görüşlerini dinliyoruz." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan'ın kızı Ayşe Arslan'ın nişan törenine katılmak üzere Düzce'ye gelen Ataş, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ataş, şöyle konuştu:

"Kongreler nedeniyle teşkilatlarımızı çok ziyaret etme şansımız olmuyor. Kongreler epeyce yoluna girdi, toparlanma sürecine girdi. İl ziyaretlerimize de yavaş yavaş başlayacağız. Düzce kongremiz sonrasında görev alan arkadaşlarımızı kutluyorum, bugüne kadar da görev yapmış arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Türkiye genelinde 900'ün üzerinde ilçe kongresini gerçekleştirdiklerini ifade eden Ataş, "69 il kongresini tamamladık, bu hafta sonu da Sayın Genel Başkanımız ile birlikte inşallah Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon kongrelerini yapacağız. Bundan sonra da 8 il kongresi kalacak. En son İzmir, İstanbul kongreleri ile mayısın 15'inden önce il bazlı kongreler tamamlanmış olacak. İlçe kongrelerimizi de nisanın 15'i gibi bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İl kongrelerinin ardından büyük kongre için çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Ataş, "Büyük kongremizin tarihi henüz belli değil. Ama ramazandan sonraki bir süreçte Sayın Genel Başkanımızın talimatı veya partimizin yetkili kurullarının kararıyla en yakın zamanda büyük kongreyi yaparız diye ümit ediyorum." dedi.

Ataş, genel merkez tarafından yeni bir model için Düzce Teşkilatı'nın pilot olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bizim Türkiye'ye örnek olacak, hep çalışmak istediğimiz bir modeli, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ile birlikte arkadaşlarımız hayata geçirecek. Bu çalışmada zaten pilot il de Düzce oldu. Önümüzdeki günlerde o çalışmalarını yerinde görmek için buraya gelerek uygulamayı test edeceğiz."

"Her konuda sürekli istişarelerimiz oluyor"

Yerel yönetimlerle sürekli istişare içinde olduklarını vurgulayan Ataş, "Partimiz kurulduğu günden bu yana sadece belediye başkanı değil, milletvekillerinin durumunu da millete soruyor. Hem parti içi hem de vatandaşlarımızın görüşlerini dinliyoruz. AK Parti istişare partisidir. Hemen her konuda sürekli istişarelerimiz oluyor. Ayrıca Yerel Yönetimler Başkanlığımız performans değerlendirmesini de yapıyor. Seçimler öncesinde verilen sözlerin, vaatlerin ne kadarı yapıldı, ne kadarı hayata geçirildi. Bunların değerlendirmesini de yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile toplantı gerçekleştiren Ataş, daha sonra Milletvekili Arslan'ın kızının nişan törenine katıldı.