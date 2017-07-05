AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: "28 Şubatlar yaşandığı zaman aklınıza adalet gelmedi mi?"



TUNCELİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, CHP'nin başlattığı yürüyüşle ilgili, "Şimdi o beyefendiye ve onlarla birlikte yürüyenlere şu soruyu sormak lazım. Bu ülkede 28 Şubatlar yaşandığı ve ondan önceki insan hakkı ihlalleri yapıldığı zaman neredeydiniz?" dedi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Sarıbalta köyüne bir dizi açılışlar için gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş açıklamalarda bulundu. Kendilerine destek verdikçe ülkede aşamayacakları hiçbir engelin olmadığını vurgulayan Ataş, "15 yıldır bu ülkede en güzel hizmetleri milletimizle buluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Alevi'siyle, Kürt'üyle ve Türk'ü ile hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye çalıştık. Biz bin yıldır bu coğrafyada birlikte yaşayan topluluklarız. Birileri birbirimize karşı kışkırtarak acaba bir kargaşa bir çatışma meydana getirebilir miyizin gayreti içerisinde oldular. Ama milletimiz asla o özünden taviz vermedi. Birliğini beraberliğini muhafaza etmek suretiyle geleceğe doğru yolculuğumuzu hep birlikte sürdürüyoruz" dedi.

Birilerinin adalet isteyerek yollara düştüğünü ve adalet aradığını dile getiren Ataş, "Şimdi o beyefendiye ve onlarla birlikte yürüyenlere şu soruyu sormak lazım. Bu ülkede 28 Şubat'lar yaşandığı, ondan önceki insan hakkı ihlalleri yapıldığı, ülkenin inançlarından dolayı insanlarının ötekileştirildiği dönemlerde siz bu ülkede neredeydiniz. Hiç aklınıza adalet gelmedi. Peki, bu gün adalet diye yürümelerini gerekçe ettikleri bahane nedir. Milletvekillerinden bir tanesinin ceza almasından dolayı yollara dökülüp adalet arıyorlar. Peki o milletvekili niye ceza aldı. Devlet sırlarını ifşa ettiği için. Yani vatana ihanet eden bir kişi ceza aldığı için Kılıçdaroğlu çıktı yollarda adalet arıyor. Adalet diye yürüdüğü yollarda en büyük adaletsizliği orada yürüyen, o yollarda trafikte seyreden insanlara karşı yürüttüğü haksızlığı asla görmüyor. 4,5 saat insanların ne tür sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı hiç umurunda değil. Ülkeyi nasıl gezi gibi bir kalkışmanın içine çekebiliriz diye hesabını yapıyorlar. Yanında destek verenlere bakarsanız onlar, FETÖ ve PKK terör örgütünün meclisteki sözcüleri, DHKP-C'nin temsilcileri veya sözcüleridir. Yani bu ülkede hangi güzel iş yapılmaya çalışılmışsa hep karşısına çıkan tipler şu an Kılıçdaroğlu'na katılıp destek vermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın yanı sıra, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.