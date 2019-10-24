AK Parti eski Milletvekili Mustafa Öztürk, Davutoğlu Hareketi'ne katılmak için istifa etti

24.10.2019 14:29

AK Parti'de yeni parti istifalarına bir yenisi daha eklendi. 24. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk partisinden istifa ettiğini açıkladı. Öztürk, Ahmet Davutoğlu ile hareket edeceğini söyledi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, "Yurt içi ve dışında Milletvekili olarak şerefimle çeşitli görevlerde partime ve ülkeme hizmet ettiğim AKP üyeliğinden üzülerek ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

'ÇOK KISA BİR SÜREDE PARTİNİN KURULACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM'

Gazetecilerin sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Öztürk, "İlkelerime yakın bulduğum oluşum Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü harekettir. Çok sayıda eski Bakan, İl Başkanı ve Milletvekili de oluşum içerisinde yer almakta. Çok kısa bir sürede partinin kurulacağını öngörüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Eylül'deAK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Davutoğlu, kendisiyle birlikte ihracı istenen eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, eski TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ayhan Sefer Üstün ve eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

Haklarındaki ihraç süreci il disiplin kurulları tarafından başlatılan eski İstanbul il başkanı Selim Temurci ile eski Ankara il başkanı Nedim Yamalı da istifalarını açıkladı.

6 isim kameraların karşısına birlikte çıkarak yeni bir siyasi oluşum başlatılacağını duyurdu.

İSTİFA EDENLER ARASINDA ESKİ SOMALİ BÜYÜKELÇİSİ DE VAR

Davutoğlu ve arkadaşlarının istifalarını açıklamasının ardından birçok AK Partili de partiden istifa etti.

İstifa edenler arasında eski milletvekilleri, eski il başkanları ile AK Parti teşkilat mensupları bulunuyor.

25 ve 26. Dönem milletvekilleri Kani Torun ve Ali Sarıkaya, 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal, 24. Dönem milletvekili Feramuz Üstün, eski Somali Büyükelçisi ve eski Bursa milletvekili Kani Torun, Eski Borsa İstanbul Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan ile AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yapan Dalyan Kardaş da partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, eski Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz, eski Tokat Milletvekili Coşkun Çakır da istifa edenler arasında.

Birçok AK Parti üyesi istifalarını sosyal medyadan duyurdu.