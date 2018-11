AK Parti Eski Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Aday...

AK Parti eski milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı

Türkiye'de büyükşehir aday adaylık başvurularında 3. kadın adayı olan Ayşe Sula Köseoğlu: "Siyasette kadın adayların sayısı artmalıdır"

TRABZON - AK Parti'den 25. ve 26. Dönem TBMM Milletvekilliği yapan Avukat Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.

Türkiye'de büyükşehir aday adaylık başvurularında 3. kadın adayı olan Köseoğlu, "Siyasette kadın adayların sayısı artmalıdır" ifadelerini kullandı.

Partisinin il binasında aday adaylığı başvurusunun ardından bir basın toplantısı düzenleyen Ayşe Sula Köseoğlu "Trabzon için aşk ile çıktığımız yolda, bu gün yeni bir başlangıcın heyecanını, sizlerle paylaşmak benim için büyük bir onur. Doğduğum, yaşadığım, vazgeçilmez bir sevda ile bağlandığım şehrim, Trabzonum için, yereldeki en önemli hizmet makamı olan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmete talip olduğumu ifade etmek üzere buradayım. 17 yıl önce başlayan kutlu yürüyüşte, AK Parti ailesinin bir ferdi olarak, hiçbir zaman nefis siyaseti yapmadan, 'ben değil biz' anlayışıyla, hemen hemen her kademede her daim Trabzon'un gücüne inanarak yürümüş olan bir kardeşinizim. Ben onurların en büyüğünü, şehrimi Ankara'da temsil etmenin gururunu yaşadım. Siz aziz hemşerilerimin verdiği vekaletle 25. ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili olarak, büyük bir onur ve gururla Trabzon'umuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ettim. Ankara'da görev yaptığım üç yıl, ülkemizin en zorlu süreçlerinden birini yaşadığı bir dönemdi. Üç Genel Başkan ile çalıştığımız, iki seçim, bir referandum ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı, ülkemizin büyük badireler atlattığı bu dönemde, bakanımız ve vekillerimizle birlikte Trabzon adına söz verdiğimiz projeleri azami gayret ve hassasiyetle takip ettim. Her daim ana önceliğim Trabzon oldu. Bunun için kesintisiz her hafta Trabzon'da programlar yaptım, her daim teşkilatımız ve hemşerilerimle bir arada oldum. Nasıl daha önce çalıştığım sivil toplum kuruluşlarında ve iş yaşamımda elde ettiğim tecrübeyi, mecliste sizler adına hizmet etmek için kullandıysam, milletvekili olarak görev yaptığım üç yıl içerisinde elde ettiğim kazanımlarım ve tecrübelerimi, sevgim, enerjim, coşkum ve heyecanım ile birlikte, bu şehrin insanına yaşanabilir ve huzurlu bir şehir oluşturmak için kullanmaya talibim" dedi.

"Bir şehri anlamak için o şehri içerden, dışardan, uzaktan ve yakından solumak gerekir" diyen Köseoğlu "Trabzon, her aldığım ve verdiğim nefeste, her daim benimle olan, varlığını genlerimde hissettiğim, sevda ile bağlandığım bir şehir. Bu özel şehir, hepimizin. Ben de bir anne şefkatiyle, samimiyetle, sevgiyle, merhametle bu şehirde, adalet, hakkaniyet, hoşgörü ve empatinin egemen olduğu ortak aklı hep birlikte kullanacağımız, huzurla yaşayacağımız bir şehir için, Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım. Trabzon'un genlerinde olan girişimciliği, liderliği, cesareti, mertliği öne çıkaran ve teşvik eden, erdemli insan yetiştirmeye zemin hazırlayan, sanata, spora, kültüre, eğitime yatırım yapan bir belediyecilik anlayışını egemen kılmak için buradayım. Sizler bana 'Trabzon'un Ayşe'si' dediniz. Şehrimizin ve hemşerilerimizin sorunları için yorulmadan emek sarf ederken, her daim yüreğimde hissettiğim duam oldunuz. Ben de bu gün, kendimi ev sahibi olarak gördüğüm partimde, yaşadığım, sevdiğim, kendimi ait hissettiğim şehrime hizmet etmek, gözünüze ve gönlünüze hitap edecek, yaşamaktan keyif alacağınız bir şehir için, Trabzon'umuz için 'Ben Varım, Hizmete hazırım' diyorum" ifadelerini kullandı.

Ayşe Sula Köseoğlu kimdir ?

25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Vekilliği yapan ve bugün de büyükşehir belediyesi için aday adaylığını açıklayan avukat Köseoğlu, 1 Eylül 1969 Maçka doğumlu. Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu ile evli olan Ayşe Sula Köseoğlu Beyza ve Zeynep isminde iki kız çocuğu annesi. Siyasi yaşamına AK Parti'de başlayan Köseoğlu, 2003 ve 2004 yılları arasında, AK Parti Trabzon il yöneticiliği yaptı. 2007 Milletvekili seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. 2008 ve 2009 yılları arasında yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Trabzon il başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2011 Milletvekili seçimlerinde yine AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Nisan 2010'da Emine Erdoğan öncülüğünde Avrupa Parlamentosu'nda Türk kadınını temsil eden 200 kişilik heyette yer aldı.

Ayşe Sula Köseoğlu, 25 ve 26. Dönemde Trabzon Milletvekili olarak TBMM'nde Trabzon'u ve Doğu Karadeniz Bölgesinin tek kadın vekili olarak bölgeyi temsil etti. 2016 yılında AK Parti MKYK üyeliği görevinde bulundu. 2017 yılında AK Parti Van ve Hakkari Koordinatörü olarak Doğu'da görev yaptı. TBMM'nde 3 yıl Kadın erkek Fırsat Eşitliği Komisyon üyeliği ve Türkiye Fas Parlementolar arası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Sivil toplum alanındaki çalışmalara büyük önem veren Ayşe Sula Köseoğlu, uzun yıllardır pek çok sivil toplum kuruluşunda çeşitli kademelerde yer aldı. MÜSİAD Trabzon şubesi kurucusu ve Türkiye'deki ilk kadın yöneticisi

Mazlum-Der Trabzon şubesi kurucusu ve Türkiye'deki ilk kadın yöneticisi, Aktif Hukukçular derneği kurucu üyesi ve bir dönem başkan yardımcısı ve KADEM üyeliği gibi bir çok STK'da görevi ve üyeliği bulunuyor.