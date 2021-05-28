Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok konuştu! "FETÖ izi" iddiasına sert çıktı

AK Parti Milletvekili Selami Altınok, İstanbul İl Emniyet Müdürü olduğu dönemde organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e verilen koruma kararı belgesindeki imzasıyla ilgili konuştu. "FETÖ izi" şeklinde servis edilen habere Altınok, "Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. Belgede adı geçen imza sahiplerinin 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir" tepkisini gösterdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e verilen koruma polisi üzerinden tartışmalar devam ederken, "Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi" başlığıyla bir haber paylaşıldı.

BELGEDE KİŞİLER VE İMZALAR AÇIK VERİLDİ

Söz konusu haberde yer alan belgede, bugün AK Parti milletvekili olan, eski İl Emniyet Müdürü Selami Altınok ile yardımıcı Mustafa Çalışkan'ın, ve bugün Ankara Valisi olan, eksi İstanbul Valisi Vasıp Şahin'n imzasının bulunduğu görüldü.

"15 TEMMUZ'DA GÖSTERDİĞİMİZ DURUŞA MİLLETİMİZ ŞAHİTTİR"

Belgedeki imzası ve tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yapan Altınok, "Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve 'FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir. Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur." tepkisini gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ