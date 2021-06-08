AK Parti Erzincan teşkilatından Şavak Aşireti'ne ziyaret
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AK Parti Erzincan teşkilatından Şavak Aşireti'ne ziyaret

AK Parti Erzincan teşkilatından Şavak Aşireti'ne ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Erzincan Teşkilatı Erzincan Şavaklılar Derneğini ziyaret ettiler.

AK Parti Erzincan Teşkilatı Erzincan Şavaklılar Derneğini ziyaret ettiler.

Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Ak Parti Erzincan il Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Ferhat Bulut, Ak Parti Çayırlı İlçe Başkanı Murat Demirdöğen, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır ve İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz Erzincan Şavaklılar Derneğini ziyaret ederek dernek üyelerinin sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Erzincan Şavaklılar Derneği binasında gerçekleştirilen toplantıda Şavaklıların mevcut sorunları görüşülerek çözüme kavuşturulması noktasında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan'ın değeri olan, ekonomik anlamda Erzincan'a en büyük katkıyı sağlayan Şavak toplumunun daima yanında olduklarını sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini ifade etti.

Milletvekili Süleyman Karaman ise, şehrin ekonomi anlamında lokomotifi olan Şavaklılara büyük önem verdiklerini belirterek parti olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Şavaklılar Derneği Başkanı Mehmet Can, ziyaret ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamasında; "Aşiretimizin sorunlarını dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak adına bugün derneğimizi ziyaret eden Vekillerimiz Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Ak Parti il Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Ferhat Bulut, Ak Parti Çayırlı İlçe Başkanı Murat Demirdöğen, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır ve İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz beylere teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan ziyarette öncelikli olarak Akyazı Beldesinin su problemi, Beğendik Köyünde bir vatandaşın yaşadığı yayla sıkıntısı, Akyazı Beldesi, Başpınar Mahallesi ve Büyük Çakırman Köyü'nün doğal gaza kavuşması problemleri konuşuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Erzincan teşkilatından Şavak Aşireti'ne ziyaret - Haberler
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