AK Parti Erzincan İli Belediye Başkan Adayı Cemalettin Başsoy Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP, Erzincan İli Belediye Başkan adayını belirledi. Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy oldu. Peki, Cemalettin Başsoy kimdir?

CEMALETTİN BAŞSOY KİMDİR?

Başsoy, 1959 yılında Erzincan'ın Refahiye İlçesinde dünyaya geldi. Erzincan Tarım Meslek Lisesinde başladığı eğitimine, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPTI

Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başlayan Başsoy, Tarım İl Müdürlüğü'nde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında çeşitli projeleri hayata geçirdi. Birçok farklı şehirde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da sonlandırdı. Emeklilikle birlikle sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi.

EN YÜKSEK OYLA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Siyasete adım atan belediye başkan adayı, Mengüceli Mahallesi muhtarlığı, Ak Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Evli ve üç çocuk babası Cemalettin Başsoy, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde yerel yönetimlerdeki en yüksek oyla Erzincan Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de AKP'den Erzincan Belediye Başkanı seçildi.