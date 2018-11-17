AK Parti Edirne Teşkilatı Aday Adaylarını Tanıttı

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Edirne'yi artık CHP'li belediyeden kurtarmak istediklerini dile getirerek, teşkilat olarak bunun için aylar öncesinden çalışmalara başladıklarını belirtti.

AK Parti'den Edirne Belediye Başkanı Adayı olmak için başvuruda bulunanlar, parti birasında düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

İl Başkanı Akmeşe, AK Parti olarak ilklerin partisi olduklarını artık aday belirleme sürecinde zarflarla oy kullanılarak yapılan temayül yoklamasını artık dijital ortamda yapacaklarını kaydetti.

Edirne Belediye Başkanı adaylığı için il başkanlığına 7 başvuru aldıklarını, tüm aday adaylarına başarılar dilediğini ifade eden Akmeşe, şöyle konuştu:

"Biz artık CHP'li bir belediyeden, bu zihniyetin yönetiminden Edirnelileri kurtarmak istiyoruz. Bununla ilgili de AK Parti Edirne İl Başkanlığı olarak aylar önce çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Bizde adaylar çok olabilir ama hiç kavga olmaz. Bakın bütün adaylarımız burada. İnşallah aday adaylarından biri belediye başkanı adayı olacak. Burada bulunan tüm aday adayı arkadaşlarımız, aday kim olursa olsun onunla beraber yol yürüyecek. Hedefimiz Edirne Belediyesini almaksa bunun da zaten böyle olması lazım. Aday adaylarımız çalışmalarını yapıyorlar. Adaylık sürecinin ardından, adayımız belli olduktan sonra gerek aday adaylarımız gerekse bütün teşkilatlarımızla biz Edirne olacağız."

Akmeşe, Edirne'yi altyapısı bitmemiş şehir olmaktan kurtarmak istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Artık dilimizde tüy bitti. Altyapı altyapı... Daha bir kazma vurulmadı, takip ediyorsunuz. En önemli sorun bu. Trafik, otopark ve yeşil alan gerçekten Edirne'nin en tabi ihtiyaçları. Şu anda bütün Edirneliler ve CHP'ye oy veren kardeşlerim de bunun farkında. 'Tamam artık AK Parti belediyeciliği' diyen bir sürü hemşehrimiz var. En doğru adayla yola çıkacağız. Edirneliler kimi isterse adayımız o olacak. Bununla ilgili çalışmalar son noktaya geldi. İnşallah aralık ayının ilk haftalarında adayımız belli olur. Bizim aday adaylarımız arasında tatlı rekabet var ama dediğim gibi hangi arkadaşımız aday olursa tüm teşkilatımız olarak onun arkasında olacağız. AK Parti belediyesi Edirne'ye geldiği zaman, Edirneliler en pahalı suyu içmeyecek, Edirneliler en pahalı ulaşım hizmetlerinden faydalanmayacak. Mutlaka bu fiyatlar düşecek. Bunu da il başkanı olarak söz söz veriyoruz. Bu ilk taahhütümüzdür."

Temayül yoklamasının nasıl yapılacağına ilişkin videonun izlenildiği toplantıda, AK Parti Edirne İl Başkanlığı İl Seçim İşleri Başkanı Mücahit Güzey de bu konuda bilgi aktardı.

Toplantıda daha sonra AK Parti'den Edirne Belediye Başkanı Adayı olamak için başvuruda Osman Recai Koçaşlı, Bilgin Özbaş, Koray Uymaz, Rasim Özgün, Müge Doğan Dinç, Erdinç Balıkçı ve Ahmet Çetin kendini tanıttı.