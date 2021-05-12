AK Parti Edirne İl Teşkilatı çevrim içi bayramlaşma programı gerçekleştirdi
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AK Parti Edirne İl Teşkilatı çevrim içi bayramlaşma programı gerçekleştirdi

AK Parti Edirne İl Teşkilatı çevrim içi bayramlaşma programı gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, teşkilat üyeleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, teşkilat üyeleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Teşkilat İçi Buluşma ve Bayramlaşma Programı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, salgın nedeniyle bayramın bu sene de buruk geçtiğini belirtti.

Salgın tedbirleri nedeniyle bir araya gelinemediğini aktaran İba, "Manen ve kalben hep bir aradayız. Gönül isterdi ki her birinizle tek tek tokalaşabileyim ve bayramlaşabileyim. İnanıyorum ki, önümüzdeki bayramlarda tekrar fiziken bir araya gelebileceğiz." ifadelerini kullandı.

İba, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını da kınadı.

Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulunan İba, şunları kaydetti:

"Çocukların gülmediği, öldüğü bu dünyada cevabı Allah elbette verecektir. Tabutların küçüldüğü yerde zulüm büyüktür. Bayramlık yerine kefen giyen çocuklar hepimizin içini yaktı. Rabbim Mescid-i Aksa'yı ezansız ve Müslümansız bırakmasın inşallah. Tüm dünyadaki zulümlerin durması dualarımızla, her birinizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aileleriniz ve sevdiklerinizle nice sağlıklı bayramlar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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