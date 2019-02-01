AK Parti Dörtyol Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

AK Parti'nin Dörtyol'daki seçim koordinasyon merkezi açıldı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Numune Evler Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimin önemine değindi.

Sadece Türkiye'nin gözünün değil, dünyanın gözünün de bu seçimlerde olacağını belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da başımıza gelenleri, birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf ettik. Arkasından, Cumhur İttifakı'nın oluşmasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeline geçiş yapıldı. Şimdi ilk kez yerel yönetimler seçimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeli ile yapılıyor. 24 Haziran'da gösterdiğimiz Cumhur İttifakı ruhunu, şimdi aynı heyecanla yeniden göstereceğiz. Bugüne kadar kazanımlarımızı korumak adına bundan sonra da bu ruh devam edecektir. Hedefimiz yüzde 55'nin üstleri, 55'ler 60'lar. Yerel yönetim çok önemlidir, beldelerden başlar ilçeye gelir ve ile gider. Vatandaşların tercihlerine sırtımızı dönerek değil, istişare masası etrafında oturarak, öncelik sırası nedir, kısa ve uzun vadede ortaya koyacağımız plan proje ile insanları sahiplenme duygusuyla çalışmalar yapılır ve başarı elde edilir."

Türkoğlu, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ile MHP Dörtyol Belediye Başkan Adayı Fadıl Keskin'in ehil insanlar olduğunu belirterek, destek istedi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da Dörtyol halkının Cumhur İttifakı altında birleşerek "şer odaklarına" karşı işini bileceğini anlattı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Dörtyol Belediyesi'nin uyumlu çalışması için her ikisini de Cumhur İttifakı adaylarının kazanması gerektiğini vurgulayan Kaşıkçı, "O zaman Hatay kalkınır, şahlanır. İnşallah bunu da başaracağız." dedi.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ise kendilerine gösterilen yoğun ilgiliye teşekkür etti.

Kaynak: AA