AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı" yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı" yapıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca 'Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı' yapıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından "Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından "Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okunda, saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na yapılan molotof kokteylli saldırıya tepki yağıyor
AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na yapılan molotof kokteylli saldırıya tepki yağıyor
AK Parti'li Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi'ne ilişkin teklifi TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi Açıklaması
AK Parti'li Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi'ne ilişkin teklifi TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Mert Müldür Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı" yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 16:31:30. #1.14#

title