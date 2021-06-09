AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
Aydın, beraberindeki partililerle gerçekleştirdiği ziyarette Gültekin ile yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Aydın'a AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin