AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: "Hakkımdaki haberler delilleriyle çürütülmüş iftiradır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: "Hakkımdaki haberler delilleriyle çürütülmüş iftiradır"

18.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:08
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin:

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kendisiyle ilgili çıkan bazı haberlerle ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kendisiyle ilgili çıkan bazı haberlerle ilişkin açıklama yaptı.

Tin, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında, "Yediği yemekleri belediyeye ödetti" başlıklı haberler yapıldığını, konunun daha önce yargıya taşıdığını, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında da şikayetçi olduğunu belirtti.

Söz konusu yemeklere katılmadığını, yediği hiçbir yemeğin faturasını belediyelere ya da kamu kurumlarına ödetmediğini vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"İsmim belediye personeli tarafından faturalar kesildikten sonra oraya yazılmış. Dolayısıyla hakkımdaki haberler, delilleriyle çürütülmüş iftiradır. Kimlerin oyunu olduğu aşikar yalan haberler, maksatlı olarak tekrar gündeme sokulmuştur. Yargıya taşıdığım, çamur siyasetini ve kaynağını kurutacak belgeleri bilginize sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Nilgün Belgün Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ali Şansalan Samet Aybaba Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: "Hakkımdaki haberler delilleriyle çürütülmüş iftiradır" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:32:28. #1.14#
title