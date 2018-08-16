AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye'nin doğru bildiği yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Milletvekili Tin, partisinin Merkezefendi İlçe Başkanlığı ile bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin son 17 yılına damga vuran AK Parti'nin ülkede destan yazmış, milletin ve İslam coğrafyasının dualarına mazhar olmuş bir parti olduğunu belirtti.

İktidarları döneminde bütün ezberleri bozduklarını dile getiren Tin, şöyle konuştu:

"Devletin küflenmiş çarklarını yeniden harekete geçirdik, bürokrasi prangasını kırdık, her alanda devrimler gerçekleştirdik, başarı hikayesi yazdık. Şımarmadık, tevazuyu elden bırakmadık. Halkın içinde kaldık. Halktan güç aldık, halka sığındık. Ama asla umudumuzu yitirmedik. Zoru başarmak bizim işimiz. Bizim anlayışımızda yılgınlığa, umutsuzluğa yer yok. AK Parti kurulduğu ilk günden beri milletimize verdiği sözleri yerine getirmek ve Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin daha da üstüne taşımak için büyük mücadeleler verdi. Asırlardır süregelen davamızı örselemek, değiştirmek ve yıpratmak için nice yasaklar koydular. Biz bunların hepsini kaldırdık. Verdiğimiz adalet mücadelesiyle insanımızın refahını ve özgürlüğünü sağladık. Biz bu yola milletle birlikte çıktık. Bugüne kadar her ne yaptıysak milletimiz, ülkemiz ve şehrimiz için yaptık. Bizim gayemiz makam mevki değil, sadece ve sadece bu millete hizmet etmek. Çok şükür bugüne kadar alnımızın akıyla biz bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra da hep birlikte rehavete kapılmadan daha çok çalışacak, üretecek ve ülkemizi daha iyi noktalara taşımanın gayretinde olacağız."

Son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı kimsenin endişe etmesine yer olmadığını söyleyen Milletvekili Tin, "Türkiye doğru bildiği yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ülkemizde ekonomi yönetiminde bir zafiyet olduğunu söyleyenler bilsin ki sadece ekonomimize bilinçli bir saldırı ve tehdit girişimi vardır. Sözde stratejik ortağımız olduğunu söyleyenler bugün bu ortaklığımızı bir papaza değişecek kadar düştülerse, biz doğru yolda ilerliyoruz demektir. Devletlerarası teamülleri ve diplomatik kuralları hiçe sayarak ülkemize emir vermeye çalışanlara karşı sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Türkiye bir hukuk devletidir. Her kim bir suç işler ve suça karışırsa bunun hesabını vermek ve her koşulda bunun bedelini ödeyeceğini bilmek zorundadır." diye konuştu.

AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer de Milletvekili Şahin Tin'e toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti Merkezefendi ilçe binası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç da hazır bulundu.