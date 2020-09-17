AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşlı komşusunu dövdüğü görüntülerle gündeme gelen şarkıcı Halil Sezai'ye tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı için "Kendine sanatçı diyen bir barbar" benzetmesinde bulunan Çelik, "Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 67 yaşındaki komşusunu döven ve görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gündem olan ünlü şarkıcı Halil Sezai'ye sert tepki gösterdi. Halil Sezai için "Kendine sanatçı bir barbar" benzetmesinde bulunan Çelik, "Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz" ifadelerini kullandı.
"HER İNSANIN VİCDANEN REDDEDECEĞİ ALÇAKÇA BİR DAVRANIŞ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin.
"ALÇAKLIĞIN ÖLÇÜSÜ SİYASİ POZİSYON OLAMAZ"
Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur.
Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlakına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor.
Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz."
NE OLMUŞTU?
Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.Halil Sezai önceki gün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi.
Sezai burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı. Gelişmelerin ardından Halil Sezai'nin yaşlı komşusuna dakikalarca şiddet uyguladığı güvenlik görüntüleri basına bomba gibi düştü.