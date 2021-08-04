AK Parti'den Tokat İl Emniyet Müdürü Armağana Adnan Erdoğan'a ziyaret
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AK Parti'den Tokat İl Emniyet Müdürü Armağana Adnan Erdoğan'a ziyaret

AK Parti'den Tokat İl Emniyet Müdürü Armağana Adnan Erdoğan'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Armağana Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti.

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Armağana Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti.

Aldemir, 7 Temmuz 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 2021/307 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü görevinden, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Armağan Adnan Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Erdoğan ile bir süre sohbet eden Aldemir, Erdoğan'a başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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