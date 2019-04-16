AK Parti'den Sarayönü İlçesine Ziyaret

AK Parti Konya İl Başkanlığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası ilk ilçe ziyaretini Sarayönü'ne gerçekleştirdi.

AK Parti Konya İl Teşkilatı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ilk ilçe ziyareti Sarayönü ilçesine gerçekleştirildi. Sarayönü ASEM'de gerçekleştirilen AK Parti Konya İl Başkanlığı Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısının ardından AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Adnan Tayyipoğlu ve Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak'ın katılımlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıların ardından AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve yönetim kurulu üyeleri Sarayönü İlçe Başkanlığını ziyaret etti. 31 Mart Seçimlerinde Sarayönü'nün başarılı bir sonuç aldığını söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Sarayönü İlçe Başkanı ve teşkilatını tebrik etti.

Sarayönü İlçe Başkanı Adnan Tayyipoğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Angı ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Teşkilatı, Sarayönü İlçe Başkanlığının ardından Sarayönü Belediyesini de ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinde bir kez daha belediye başkanlığına seçilen Nafiz Solak'ı tebrik eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, tecrübeli bir belediye başkanı olan Nafiz Solak'ın önümüzdeki dönemde Sarayönü'ne çok daha büyük hizmetlerde bulunacağına inandığını söyledi.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak da, yeni dönemde var güçleri ile Sarayönü için çalışacaklarını söyledi.

Ziyaret hediye takdiminin ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA