AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, dün gündeme gelen Netflix'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada Netflix'in bu konuyla ilgili resmi bir temasta bulunmadığını söyledi ve "Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda RTÜK denetimine giren Netflix'in dün de Türkiye'den çekileceği iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddialar üzerine açıklama yapan Mahir Ünal "Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"NE SİYASİ DÜZEYDE NE RESMİ DÜZEYDE GÖRÜŞME OLMADI"

Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, şunları yazdı: "Netflix Turkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum."