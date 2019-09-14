AK Parti'den istifa eden eski vekil Ömer Ünal'dan "AK Partiyi artık Pelikan medyası yönetiyor" iddiası

14.09.2019 21:28

Eski AK Partili isimler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partiden ayrılarak yeni parti çalışmalarına hız vermesiyle birlikte, AK Parti'den de kopuşlar devam ediyor. Bugün eski Konya milletvekili Ömer Ünal da AK Parti'den istifa ederken Ünal, "AK Partiyi artık Pelikan medyası yönetiyor" açıklamasında bulundu.

26. Dönem Konya milletvekili Ömer Ünal, AK Parti'den istifa etmesinin ardından Medya Notu isimli siteye açıklamalarda bulundu.

Ünal, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün AK Parti maalesef tabandan gelen beklentilerin ötesinde teşkilatların, halkın beklentilerinin ötesinde bir grup trol ve Pelikan medyası tarafından yönetilmeye başladı." ifadelerini kullandı.

AKP'den istifa eden 26. Dönem Konya milletvekili Ömer Ünal'ın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız 2001 yılının 14 Ağustos'unda 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Lider sultası sona erecek. Kolektif akılla yönetilecek bir parti olacağız' demişti. AK Parti'nin bugün bu kurucu ilkelerinden uzaklaşmasından dolayı, parti içi demokrasi kalmamasından dolayı istifa ettim.

"PELİKAN MEDYASININ YÖNLENDİRMESİYLE VATANDAŞIN İSTEKLERİ DİKKATE ALINMADI"

Bugün Ak Parti maalesef tabandan gelen beklentilerin ötesinde teşkilatların, halkın beklentilerinin ötesinde bir grup trol ve Pelikan medyası tarafından yönetilmeye başladı. Özellikle parti yönetimi ve devlet yönetiminde son birkaç yılda bunu birebir de müşahade ettik. Vatandaşın isteklerine de duyarsızlık var. Biz Ak Parti kurullarından beklerdik ki halkımıza yaptığımız hizmetleri anlatmanın ötesinde halkımız ne diyor, teşkilatlarımız ne diyor buna kulak verilsin. Aslında bunların öncelikli olarak dinlenmesi gerekiyordu. Ak trollerin, Pelikan medyasının yönlendirmesiyle vatandaşın istekleri, beklentileri, özellikle teşkilatların talepleri dikkate alınmadı. Ve süreç bu noktaya geldi.

Ben uzun yıllar bu partide farklı görevler yaptım. Etle tırnak gibiydik. Son iki yılda Ege'nin tamamına baktım. Teşkilat yardımcılığımda 14 ile baktım. Arkadaşlarımızın gece-gündüz demeden, hiçbir beklenti içinde olmadan Konya deyişiyle azığı sırtında hazır ırgat gibi çalıştığına şahit oldum.

Partisine yarar sağlamak için kendi yiyeceğini bile yanında taşıyan vefakar teşkilat mensuplarının söylemlerini AK Parti üst yönetimi dikkate almadı. Pelikancıların istekleriyle politikalar üretildi.

"2001 YILINDAKİ KOLEKTİF AKLI, İSTİŞARE AKLINI İŞLETEMEDİLER"

Ak Parti'de samimiyetle, ihlasla çalışmış, kuruluşunda yer almış, bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış, partide genel başkanlık yapmış biri ihraç edildi bugün. Türkiye tarihinde ilktir. Davutoğlu'nun eleştirilerini dikkate almadan birtakım haksız gerekçelerle disiplin kuruluna ihraç talebiyle sevk edilmesi emin olun bizleri son derece yaraladı. Biz beklerdik ki bu süreç sağlıklı yürütülsün. Ak parti kurulları en azından istişare mekanizmasını çalıştırsın isterdik. 2001 yılındaki kolektif aklı, istişare aklını işletemediler.

Trenden inenler değil itilenler olduk. Bu da elit kesimin parti yönetimini devralmasından kaynaklandı. Kendilerine rakip görüşleri, kişileri partiden uzaklaştırmak için her türlü tezvirat ve hakarette bulundular.

Bundan sonra yeni bir süreci inşallah Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığında başlatmış olacağız. İnşallah bundan sonra 82 milyon ile güzel günler gelecek. İnşallah ahmet Davutoğlu ile güzel günler gelecek. İnşallah adaletli güzel günler gelecek. Gelecek bir gün inşallah."

PELİKAN GRUBU NEDİR?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016'da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vuran Pelikan Bildirisi yayımlamıştı. Pelikan Darbesi olarak anılan sürecin sonu, bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu'nun istifasına kadar gitmişti.