AK Parti'den istifa eden Beşir Atalay kimdir?

29.08.2019 09:46

Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay 3 kritik isimle birlikte AK Parti'ye istifasını verdi. Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide görev alacağı öne sürülen Atalay'ın hayatı araştırılıyor. Beşir Atalay kaç yaşında? Beşir Atalay şu anki görevi nedir?

BEŞİR ATALAY KİMDİR?

Siyasetçi, 1 Nisan 1947 tarihinde Kırıkkale, Keskin ilçesi Armutlu köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Memduha olan Atalay, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

UNESCO'DA GÖREV ALDI

Beşir Atalay, ABD Michigan Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. 1983'te sosyoloji doçenti oldu. DPT'de Sosyal Planlama Daire Başkanlığı görevinde bulundu. 1992'de profesör unvanını aldı. Marmara Üniversitesinde Öğretim Üyeliği, UNESCO'da Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Kırıkkale Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev yaptı. Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Koordinatörü olarak çalıştı.

KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

AK Partili Atalay, 22 ve 23. dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 60. Hükümette İçişleri Bakanlığı yaptı. Haziran 2011 yılı genel seçimlerinde AK Parti'den Kırıkkale Milletvekili seçildi. 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Atalay, Başbakan Davutoğlu'nun kurduğu 62.Hükümette görev aldı.