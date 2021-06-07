AK Parti'den İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan çukurları doldurmasına tepki (1)
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AK Parti'den İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan çukurları doldurmasına tepki (1)

Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftların doldurulmasına tepki göstererek, "Bu mudur birlikte yönetmek?

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftların doldurulmasına tepki göstererek, "Bu mudur birlikte yönetmek? Bu mudur halkla birlikte yönetmek? Kesinlikle metromuza dokundurtmayacağız, bu metronun devam etmesi için her şeyi yapacağız." dedi.

Döğücü ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur, Yenidoğan inşaat alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da ellerinde döviz ve pankartlarla basın açıklamasına katıldı.

Belediye Başkanı Döğücü, yılların emeğiyle açılmış, belli oranda ilerlemiş ve İstanbul için özellikle Sancaktepe- Yenidoğan için hayati anlamda önem taşıyan bir projenin üstüne toprak döküldüğünü anlattı.

Bu faaliyetin devam etmesine müsaade etmeyeceklerini çünkü Yenidoğan için bu metronun şart olduğunu ifade eden Döğücü, "İBB Başkanı ilçemizi ziyarete geldiğinde kendisine buradaki metroyla ilgili beklentileri uzun uzun anlattık. Bir sürü bahane üretti. Geçtiğimiz hafta bir baktık ki hafriyat kamyonlarını sürmüşler, toprağı atmaya başlamışlar. Bu mudur birlikte yönetmek? Bu mudur halkla birlikte yönetmek? Kesinlikle metromuza dokundurtmayacağız, bu metronun devam etmesi için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İBB ile birlikte durdurulmuş bir sürü projeleri olduğunu aktaran Döğücü, şöyle devam etti:

"Sarıgazi'de zemin altı otopark ve üstüne pazar yapacak alanımız var. Burası İBB'ye tahsis edilmiş, başlatılmış fakat hiçbir şekilde faaliyet gösterilmediği için İBB Meclisi'nden tahsisi kaldırdık. Projesini çizdirdik, bütün hazırlıklarını yaptık fakat büyükşehirdeki karara rağmen buranın başlanmasıyla ilgili dava açtılar. Projeyi kendileri yapamıyor, biz yapacağız dediğimiz zaman dava açarak engellemeye çalışıyorlar. Nedir sizin istediğiniz? Sancaktepe'yi kazanamadık diye Sancaktepe'yi cezalandırıyor musunuz?"

İBB'nin AK Parti yönetiminde olduğu döneme değinen Döğücü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç gördünüz mü sahillerimizde böyle bir rezalet? Müsilaj, bunun müsebbibi tamamen büyükşehir belediyesidir, İSKİ'nin beceriksizliğidir. İSKİ sadece zam yapmanın derdinde, hizmet etmenin derdinde değil. Şu anda yönetim kurullarına yeni yeni seçtirdikleri yüzlerce kişinin maaşlarına ödenek buluyor da iki katı süt dağıtırken ödenek buluyorlar da ajansa reklam belediyeciliğine ödenek buluyorlar da metroya mı bulamıyorsunuz kardeşim? Büyükşehir bu kadar mı aciz? Büyükşehir şimdiye kadar dünyanın projesini yaptı. 'Her yere metro, her yerde metro.' diye başladınız. Ne oldu? Fiyasko. Halkımızın bunu çok iyi değerlendireceğine inanıyorum, Yenidoğan'a diyorum ki, bütün STK'lerimizle muhtarlarımızla metromuzun arkasında olacağız, metromuza dokundurtmayacağız."

"İBB yönetimi İstanbul'u 2 yıldır yönetememeye devam ediyor"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Batur da CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'u 2 yıldır yönetememeye devam ettiğini dile getirdi.

CHP'li İBB yönetiminin Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro hattının açılan tünel ve şaftlarını kamyonlarla hafriyat taşıyıp doldurarak kapattığını aktaran Batur, "Bunu da büyük bir pişkinlikle açıklamaya çalışmaktadır. Biz de il başkanlığı olarak bazı soruları sorma mecburiyetinde hissettik." dedi.

İBB yönetimine seslenen Batur, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyükşehir belediyesi yönetimine soruyoruz; bu metro hattını hafriyatla doldurarak kapatma işi, sizin yeni bir hafriyat döküm sahası stratejiniz midir? Yeni bir hafriyat döküm sahası keşfettiğinizi düşünmenizden midir? Bir önceki dönem kendi öz kaynaklarımızla başlattığımız bu metro hattı inşaatını, seçimden önce 'İstanbul'un kaynakları İstanbul'a yeter.' diyerek yola çıkıp, 2020 mali yılında 6 milyar 800 milyon öz kaynak getireceğinizi vadedip sadece 2 milyar 800 milyonunu gerçekleştirerek sınıfta kaldığınız öz kaynak yetersizliğinizden mi kapattınız?

2 yıl içinde İBB gibi saat gibi çalışan bir yapıyı borçlandırarak tarihinde ilk kez hukuken borçlanamaz hale getirdiniz ve hukuken borçlanamayacağını bildiğiniz halde 'Kredi onayı gerçekleşseydi buna devam edebilirdik, bu metro hattını kapatmamamızın sebebi bu kredi onayının gerçekleşmemesidir.' açıklamanız, hizmet belediyeciliğini bir kenara bırakıp, algı, reklam ve ajans belediyeciliğinin yeni bir versiyonu mudur?"

İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu'nun 2 yıldır İBB'de kaç kişinin işten çıkarıldığını sorduğunu hatırlatan Batur, ancak bu sorunun cevabını alamadıklarını söyledi.

İşten çıkarılanlar arasında özellikle ulaşım ve raylı sistemler konusunda teknik bilgisi yüksek, yetişmiş ciddi sayıda personelin de yer aldığını savunan Batur, şunları kaydetti:

"Sizin 'Bu metro hattını geçici iç sahalandırma sorunu nedeniyle kapatmak durumunda kaldık.' açıklamanız bu teknik personeli işten çıkarmanızdan dolayı mı? Geçici iç sahalandırmanın güçlendirilerek, rehabilite edilerek, projelendirilerek devam ettirilebileceğini, yine bizim dönemde yaptığımız şu an işletmekte güçlük çektiğiniz Mahmutbey metro hattında olduğu gibi işletmeyi dahi becerememeniz bu teknik personeli işten çıkarmanızdan mıdır? Bu soruların cevaplarını İBB yönetiminden bekliyoruz."

AK Parti'den İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan çukurları doldurmasına tepki (1)
AK Parti'den İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan çukurları doldurmasına tepki (1)
AK Parti'den İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan çukurları doldurmasına tepki (1)
AK Parti'den İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan çukurları doldurmasına tepki (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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AK Parti'den İBB'nin Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan çukurları doldurmasına tepki (1) - Haberler
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