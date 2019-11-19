AK Parti'den, gençlere küfreden iş insanı hakkında suç duyurusu

19.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:37

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, sosyal medya paylaşımlarında Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfrettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Avcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan iş insanı Mehmet Avcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda 10 Kasım'da Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür etmişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Avcı tutuklandı.

Kaynak: DHA

Bugün, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe belediye başkanları ve partinin ilçe başkanları ile partililer, Kocaeli Adliyesi'ne gelerek Mehmet Avcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Avcı'nın paylaşımının toplumda derin infial ve öfke oluşturduğunu söyleyen Mehmet Ellibeş, "Mehmet Avcı adında bir şahıs, 15 Kasım tarihinde sosyal paylaşım sitesi hesabında paylaştığı ve ardından birçok sosyal medya mecrasında yayılan ve toplumda derin infial ve öfke oluşturan paylaşımında AK Partimize ve biz AK Partililere ağza alınmayacak ağır hakaretler ve sözlerle saldırmıştır. Benim tekrar etmekten haya ettiğim bu sözler son derece çirkin, ahlak ve edep dışı sözlerdir. Şüpheli Mehmet Avcı, bahse konu bu çirkin paylaşımında anayasal çerçevede örgütlenmiş, milyonlarca üyesi bulunan, yapılan demokratik ve şeffaf seçimlerle halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak iktidara gelen AK Parti'ye, partinin liderine ve mensuplarına karşı galiz ve katlanılması mümkün olmayan saldırıda bulunmuştur" dedi.Mehmet Avcı'nın uygunsuz ve yakışıksız benzetme ve yakıştırmalarda bulunduğunu söyleyen Ellibeş, "Şüpheli, söz konusu paylaşımını yaparken kin ve öfke dolu bir dil kullanmıştır. AK Partililerin şahıslarına, ailelerine, kızlarına ve çoluk çocuklarına dil uzatmış, uygunsuz ve yakışıksız benzetme ve yakıştırmalarda bulunmuştur. Şüphelinin paylaştığı bu sözler parti camiamızda çok büyük bir tepki ve öfke oluşturmuştur. Demokratik bir ülkede özgür düşünce ve serbest tartışma esastır. Ancak hakaret ve sövgüye mahal yoktur. Hele hele topyekün bir kitleyi hedef alan saldırılar çok tehlikelidir. Demokratik barış ortamını zedeler, toplumsal istikrarı yok eder. Bu nedenle şüpheli Mehmet Avcı'nın sözleri, AK Parti camiasını ve liderini hedef alsa da, bu sözler toplumu kin ve nefrete sürükleyen, bölücülük yaratan sözlerdir. Bu nedenle bu sözleri tolere edilemez, hoş görülemez" diye konuştu.Soruşturmaya kendilerinin de şikayetçi olarak katıldıklarını açıklayan Ellibeş, sözlerine şöyle devam etti: "Yine belirtmek gerekir ki; hakaret acziyettir, fikir fukaralığıdır ve aynı zamanda suçtur. Bu nedenle şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada açılacak davaya şikayetçi olarak katılmak amacıyla AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş olarak ben, başkan yardımcılarım, yönetim kurulu arkadaşlarım, ilçe başkanlarım ve yönetimleri olarak Başsavcılığa başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Kamu adına, Başsavcılık adına başlatılan soruşturmaya bizler de şikayetçi olarak katılıyoruz. Elbet de kullanılan ifadeler karşısında bizler de öfke doluyuz. Ancak gerekli cezanın hukuk önünde verilmesi için dava açılması ve şüphelinin kullandığı bu akıl dışı sözlerle ilgili olarak bu kişi hakkında en ağır cezanın verilmesi için Kocaeli'de 300 bin, Türkiye genelinde 10 milyon teşkilat mensubumuz adına bu soruşturmanın takipçisi olacağımızı saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız."