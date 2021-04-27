AK Parti'den Aybüke öğretmenin yaşatıldığı lisenin adının değiştirilmek istenmesine tepki
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AK Parti'den Aybüke öğretmenin yaşatıldığı lisenin adının değiştirilmek istenmesine tepki

AK Parti'den Aybüke öğretmenin yaşatıldığı lisenin adının değiştirilmek istenmesine tepki
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin isminin, eski mezunları tarafından Edremit Lisesi olarak değiştirilmesi istemiyle dava açmasına tepkiler sürüyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin isminin, eski mezunları tarafından Edremit Lisesi olarak değiştirilmesi istemiyle dava açmasına tepkiler sürüyor. AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Gökhan Tanaydın, okulun adının 2010 yılında Körfez Lisesi olarak değiştiğini belirterek, "O zaman değiştiğinde okulun isminin değeri yoktu da şimdi şehit olmuş bir vatan evladının ismi verilince niye dokundu" dedi.

Edremit'te 1933 yılında ortaokul olarak hizmete açılan, 1956 yılında 22 derslikli lise olarak eğitime devam eden Edremit Lisesi'nin adı, 2010 yılında Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Okulun mezunlarından Şenay Aybüke Yalçın, ilk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edildi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran şehit Aybüke öğretmenin anne ve babası, okula kızlarının adının verilmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmaların ardından okulun adı, 11 Şubat'ta 'Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi' olarak değiştirildi. Eski mezunların bir araya gelerek kurduğu Edremit Lisesi Mezunlar Derneği yönetimi okulun adının Edremit Lisesi olarak değiştirilmesi istemiyle dava açtı. 

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Gökhan Tanaydın ve bir grup vatandaş, isim değişikliğiyle gündeme gelen okulun önünde açıklama yaptı. Tanaydın, konuşmasında, "Batman'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, şehidin anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla Yalçın ailesinin isteği, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleri, Edremit Kaymakamlığı'nın destekleri ve Balıkesir Valiliği'nin onayıyla okulumuza verildi. Okul isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olmasını yanlış algılayan ve vicdanlara büyük bir sızı veren durum ile karşı karşıya kaldık. Okulumuzun ismine şehit adının verilmesiyle gurur duyması gerekenler gaflet ve delalet içinde isim değişikliğine tepki vererek bu karara itiraz ettiler. Biz bunu yanlış anlamışlardır veya biz yanlış anlamışızdır diye düşünürken bu vicdanları sızlatan olayı resmileştirip isim değiştirme kararının iptali için bir de dava açtılar. Okulun adı 2010 yılında değişti, körfez lisesi oldu. O zaman değiştiğinde okulun isminin değeri yoktu da şimdi şehit olmuş bir vatan evladının ismi verilince niye dokundu. Soruyorum şimdi, bu isimlerden hangisi sizi rahatsız etti. Şenay Aybüke Yalçın'ın bir kadın ismi olması mı sizi rahatsız etti. Gençlerimizi eğiten kutsal mesleklerden olan öğretmen ismi mi sizi rahatsız etti. Yoksa vatan uğruna canını kaybetmiş şehit ismimi sizi rahatsız etti. Belli ki bu isimlerin hepsi sizi rahatsız etti. İnanın ki bu isimlerin hiçbiri dediğiniz gibi bedava değil. Asıl bedava olan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin ismi üzerinden meşhur olma çabanızdır. Kuva-yi Milliye ruhuyla yoğrulmuş şehrimizin hamuruna leke olmanıza izin vermeyiz" dedi.


- Balıkesir
AK Parti'den Aybüke öğretmenin yaşatıldığı lisenin adının değiştirilmek istenmesine tepki
AK Parti'den Aybüke öğretmenin yaşatıldığı lisenin adının değiştirilmek istenmesine tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
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