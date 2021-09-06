AK Parti'den aşure ikramı

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

AK Parti Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte aşure etkinliğine katılarak vatandaşlara aşure dağıtan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, katkılarından dolayı Kadın Kolları İl Başkanı Melek Mankan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı