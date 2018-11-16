AK Parti'de İzmir İçin Adı Geçen Mahmut Özgener, Aile Engeline Takıldı

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in AK Parti'den belediye başkanlığı için aday olmak istediği ancak ailesinin buna 'direndiği' iddia edildi.

"AİLE ENGELİNE TAKILDI"

İzmir için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in adı bir süredir ağırlıklı olarak dile getiriliyordu. Özgener'in adının öne geçtiği, hatta aday olan oda başkanlarının seçilememesi durumunda eski görevine geri dönebilmesini öngören yasa önerisinin adaylığını güçlendirdiği kaydediliyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Özgener'in adaylığı istediği, ancak ailesinin direndiği konuşuluyor.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener

"PAZAR GÜNÜ İNTERNET ÜZERİNDEN EĞİLİM YOKLAMASI YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyaretinden döndüğünden beri yerel seçimde aday gösterilecek isimler üzerinde yoğun bir mesai yürütüyor. Adaylık başvuruları cuma günü bitecek olan AK Parti'de, pazar günü tüm teşkilatlarda internet üzerinden eğilim yoklaması yapılacak.