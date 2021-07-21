AK Parti'de bayramlaşma töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'de bayramlaşma töreni

AK Parti'de bayramlaşma töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında yapılan bayramlaşma törenine, AK Parti Malatya Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Kısa süreli ve dar kapsamlı da olsa partililerle bir araya gelip bayramlaşmak istediklerini ifade eden Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Bu bayram hiç olmazsa kısa süreli de olsa dar kapsamlı da olsa bir araya gelelim istedik. Bu bayramlaşma hasretinin geniş Ak Parti ailesi olarak giderelim istedik. Sizlerin, ailenizin, ülkemizin, milletimizin, tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Allah bayram tadında nice bayramlara sağlıkla sıhhatle hepimizi ulaştırsın. Bu uğurda bu inançla tüm ümmetin umudu haline gelen ve gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle, çabalarıyla elbette siz Ak Partili gönüldaşlarımızın, teşkilat mensuplarımızın da karınca kararınca destekleriyle. Çok güzel günleri göreceğimize gönülden inanıyorum. Allah Cumhurbaşkanımızın ve onun himayesinde siyaset yapan Ak Partili gönüldaşlarımızın yollarını açık etsin, yardımcıları olsun. Daha güzel günlerde daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle hepinizi selamlıyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

AK Parti'de bayramlaşma töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Videokonferans yöntemiyle bayramlaşan AK Parti ve CHP'den vatandaşa ortak çağrı: Aşı olun
Videokonferans yöntemiyle bayramlaşan AK Parti ve CHP'den vatandaşa ortak çağrı: Aşı olun

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kadir Doğulu Şeyma Subaşı Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Aytaç Kara Metin Oktay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'de bayramlaşma töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 16:10:45. #1.15#

title