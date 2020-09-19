AK Parti Datça İlçe Başkanı Keleş güven tazeledi
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AK Parti Datça İlçe Başkanı Keleş güven tazeledi

AK Parti Datça İlçe Başkanlığına, Fatih Keleş yeniden seçildi.

AK Parti Datça İlçe Başkanı Keleş güven tazeledi
19.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:10

AK Parti Datça İlçe Başkanlığına, Fatih Keleş yeniden seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Datça Olağan İlçe Kongresi'ne, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Keleş, 158 delegenin oyunu aldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Oktay Özden
Oktay Özden
AA Editörü
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