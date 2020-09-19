AK Parti Datça İlçe Başkanı Keleş güven tazeledi AK Parti Datça İlçe Başkanlığına, Fatih Keleş yeniden seçildi.

AK Parti Datça İlçe Başkanlığına, Fatih Keleş yeniden seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Datça Olağan İlçe Kongresi'ne, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Keleş, 158 delegenin oyunu aldı.

Kaynak: AA