AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu'nun mutlu günü

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun kızı Şeymanur Kavuncu, Soner Mazlum ile hayatını birleştirdi.

Şeymanur-Soner Mazlum çiftinin düğün törenine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş çevreleri, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı. Milletvekili Kavuncu, mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. - ÇORUM