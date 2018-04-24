AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ Açıklaması

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, CHP'nden İYİ Parti'ye geçen Çorum milletvekili Tufan Köse'yi eleştirerek, "Güneş Motel tarzı bir transferi Çorum'dan da bir milletvekili başka bir partiye geçerek kötü bir örnek sergilemiştir" dedi.

İlçe ve belediye başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP ittifak yaptıklarını hatırlatarak, ittifak çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında kapalı kapılar arkasında değil, kamuoyunun huzurunda şeffaf ve net olarak halkın önünde gerçekleştiğini söyledi.

Bu süreçte AK Parti'ye ilkeler üzerinden siyaset yapılması gerektiği noktasında çağrıda bulunan ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu'nun, geçmişten örnek aldığı siyasi liderlerin 70'li yıllardaki uyguladığı kirli ittifak kirli siyaset Güneş Motel olayını modern Türkiye'de bir kez daha ortaya çıkardığını dile getiren Karadağ, "Güneş Motel tarzı bir transferi Çorum'dan da bir milletvekili başka bir partiye geçerek kötü bir örnek sergilemiştir. Biz siyaset yaparken halkımızın huzuruna çıkarken parti olarak çalışmamızı yapıyoruz. Hangi partilerde yasal zeminde ittifak yapılacaksa onun çalışmasını yapıyoruz. Ona göre bir yol haritası çiziyoruz. İlkesizlikle birilerini suçlarken 40 yıl öncesinin ilkesizliğini bugüne taşıyan bir muhalefet partisiyle karşı karşıyayız. Milli duruşu olan cephenin karşısında geçmişte Cindoruk'un proje partisi, şemsiye partisi vardı. O partiyle kirli ittifak yapan siyasiler, siyasi partiler nerede? Siyasi çöplükte çektiler gittiler" dedi.

Dünün Güneş Motel olayı, dünün Cindoruk'un şemsiye partisini örneğini günümüze taşıyan CHP'nin AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu cumhurun ittifakı karşısında çok büyük bir hezimete uğrayacağını dile getiren Karadağ, "Şu anda şemsiye partisi gibi bir proje partisi daha ortaya çıkardılar. Projenin bir parçası da CHP'dir. Maalesef meslektaşımız olan bir milletvekili de bugün buna alet oldu. Ben isterdim ki çok değer verdiğim, dostluğumuz olan başka bir partide siyaset yapan kardeşimiz buna alet olmasın. Makamlar için, mevkiler için Güneş Motel olayı gibi, şemsiye partisi vakası gibi bir proje partisine katkı sunabilecek kirli bir siyasetin kirli parçası olmasın. Ama maalesef bugün Çorum bağlantılı da böyle bir olay gerçekleşti. O proje partisine kimler oy verecek? CHP lideri diyor ya biz FETÖ'den uzağız. 15 Temmuz'da Türkiye'de vatanı bölmek için hain bir plan yapıldı. Amerika'nın uşakları vatanı bölmek için devleti parçalamak için Güneydoğu'yu bizden koparıp Suriye ve Irak gibi karmaşa içerisine sokmak için Türkiye'de kan dökmek için Allah'ın belası cemaat kisvesi altında dini, diyaneti kullanan bir haini maşa gibi kullanıp Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmak istediler. Millet buna müsaade etmedi. Şimdi ilkesizlikle suçladıkları bizleri daha sonra da ilkesizliği de geçip kirli bir ittifak yaptıkları partiye göreceksiniz kimler oy verecek. Mahallelere, caddelere bakın FETÖ'nün artıkları. FETÖ'nün uzantıları o proje partisine en çok canhıraş çalışacak ve onlar oy verecek" diye konuştu.

Milli duruşu olan, milletini seven, memleketini seven insanların yanlarında yer alacağına inandıklarını ve millete güvendiklerini dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

"Biz MHP ile ilkeli şeffaf bir ititfak yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin de AK Parti'nin de adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onlar hala aday tespitinde bile bulunmadı. CHP lideri millete, partisine, kendisine güvense aday olur. Hala aday bulamıyorlar. Kimin çıkaracaklarını bile bilmiyorlar. Böyle muhalefet olmaz.s Muhalefet iktidardan daha çok hazırlıklı olur seçimlere. İktidar yönetimsel sorunlarla boğuşurken o seçimlere hazırlanmalıdır. Adamlar aday bulamıyor. Buna Güneş Motel ittifakı, şemsiye ittifakı da diyebiliriz. Madem o kadar güveniyorlar bizim yaptığımız gibi adaylarını belirlerler milletvekilliğinde de CHP yada proje partisi kendi adaylarına oy verir. Millet bunu görecektir." - ÇORUM