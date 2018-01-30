AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, Mazbatasını Aldı

AK Parti Çorum İl Başkanı 6. Olağan Genel Kurulu7nda il başkanlığına seçilen Mehmet Karadağ mazbatasını aldı.

Karadağ, mazbatasını almak için geldiği seçim kurulunda 'İşte Başkan İşte Teşkilat, Karadağ nerede biz oradayız' sloganları 'Reis bizi Afrin'e götür' pankartı ile karşılandı.

Mazbata törenin ardından bir açıklama yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, yarından itibaren 2019 seçimlerinin startını vereceklerini açıkladı.

Önümüzdeki günlerde ilçe ziyaretleri gerçekleştireceklerini açıklayan Karadağ, "Bizim için yarından itibaren seçim koordinasyon merkezlerinin kurulma zamanıdır. İlçe başkanları ve belediye başkanlarımızla bir araya gelerek 10 gün içerisinde seçim koordinasyon merkezlerini oluşturacağız. Genel merkezimiz seçim startını vermese dahi Çorum teşkilatları seçim koordinasyonu merkezi başkan ve üyelerini belirleyecek. Köylerimizin tamamı, şehirdeki ailelerin tamamı ziyaret edilecek. Sıkmadık el bırakılmayacak. Cumhurbaşkanımıza Çorum ziyaretinde sevgimizi gösterdik. Seçim koordinasyon merkezlerini kurarak, 2019 seçimlerinin startını veriyoruz" dedi.

Konuşması sırasında "Reis bizi Afrin'e götür" sloganı atılması üzerine Karadağ, "Reis bizi Afrin"e götür sloganı Çorum'a aittir. Patenti Çorum'dur. Bunun mucidi gençlerimiz ve bacılarımızdır. Reis bizi Afrin'e götür sloganı fenomen olmuştur. Şükürler olsun Afrin'e götür diyen bir teşkilatımız var. Şükürler olsun ihtiyaç duyulursa en önce Afrin'e ben giderim diyen bir genel başkanımız var" ifadelerini kullandı. - ÇORUM