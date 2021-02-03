AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten kongre değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Sayın İl Başkanımız Davut Gürkan ve 50 kişilik yönetiminin, AK Parti Bursa İl Teşkilatı olarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'la, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli milletvekilleriyle, belediye başkanları...

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Sayın İl Başkanımız Davut Gürkan ve 50 kişilik yönetiminin, AK Parti Bursa İl Teşkilatı olarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'la, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli milletvekilleriyle, belediye başkanları ve teşkilatlarıyla uyum içinde Bursa'ya büyük yönde hizmetler yapacağına ve 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde yol alacağımıza inanıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Ödünç, burada yaptığı açıklamada, 1 Şubat'ta AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Son Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı kongrenin büyük bir coşku ve heyecan içinde tamamlandığını belirten Ödünç, "Sayın İl Başkanımız Davut Gürkan ve 50 kişilik yönetiminin, AK Parti Bursa İl Teşkilatı olarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'la, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli milletvekilleriyle, belediye başkanları ve teşkilatlarıyla uyum içinde Bursa'ya büyük yönde hizmetler yapacağına ve 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde yol alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ödünç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Yönetim Kuruluna başarılar diledi.

Ege Denizi'ndeki depremler ve İzmir'de yaşanan sel

Milletvekili Ödünç, 1 Şubat'ta Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen depremlere de değindi.

İzmir'de depremlerin ardından dün yoğun yağışlarla sel ve su baskınlarının etkili olduğunu hatırlatan Ödünç, şöyle konuştu:

"İzmir ilinde yaşanan hem deprem felaketleri hem de sel felaketleri, İzmir'de gerekli yapılaşma kriterlerine uyulmadığını gösteriyor. İzmir senelerden beri Büyükşehir Belediyesi olarak CHP yönetiminde fakat hak ettiği kaliteli ve yeterli hizmeti teknik açıdan da diğer açılardan da maalesef alamıyor. Başta son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey olmak üzere oradaki milletvekili arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, İzmir'in daha iyi yönetilmesi açısından gayret göstermekle beraber maalesef İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi buradaki açılımların önüne geçiyor.

Bizler, Büyükşehir Belediyesinin açıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sayın Murat Kurum'un liderliğinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından da kapatmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da temennisi, buradaki deprem ve sel felaketlerinin bir an evvel bertaraf edilmesi, buradaki yaraların sarılarak İzmirli vatandaşlarımıza en iyi hizmetin götürülmesi yönünde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin önderliğinde çalışmalara devam ediliyor. Oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler